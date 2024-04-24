به گزارش خبرگزاری مهر، امین سالمی رهبر ارکستر «نوای آفتاب» در تشریح تازهترین فعالیتهای این مجموعه موسیقایی گفت: نخستین اجرای ارکستر نوای آفتاب در سال ۱۴۰۳، سی و یکم خرداد و با اجرای یک کنسرت موسیقی بدون کلام همراه خواهد شد.
وی درباره علت اجرای کنسرتی بدون حضور خواننده توضیح داد: از سال ۱۳۸۷ که اجرا با ارکسترهای مختلفی را آغاز کردم. همیشه دغدغهمان این بود که در کنار خوانندهای که همراه ارکستر اجرا میکند، تواناییهای خود ارکستر و اعضای ارکستر نیز دیده شود چراکه عموما توانایی ارکسترها به دلیل حضور یک خواننده تحتالشعاع محبوبیت یا عدم محبوبیت خواننده قرار میگیرند و آن طور که باید و شاید به چشم نمیآیند.
سالمی یادآور شد: ارکستر «نوای آفتاب» در سال ۱۴۰۲ در ۲ مجموعه اجرا با خواننده همراه بود اما برای سال جدید با مشورت دوستان و همکارانم در ارکستر و موسسه «نوای آفتاب مهر» تصمیم بر آن شد که کنسرتی بدون کلام با ارکستری ۴۰ نفره داشته باشیم.
به گفته سالمی قطعات اجرا تنظیم و آماده شده و تمرینات ارکستر «نوای آفتاب» از دهم اردیبهشت آغاز میشود و پس از اخذ مجوز از دفتر موسیقی درباره نحوه بلیتفروشی، سالن اجرای کنسرت و قطعات اجرایی اطلاعرسانی خواهد شد.
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