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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۵۵

به رهبری ارکستر امین سالمی؛

«نوای آفتاب» یک کنسرت بی‌کلام برگزار خواهد کرد

«نوای آفتاب» یک کنسرت بی‌کلام برگزار خواهد کرد

تازه‌ترین اجرای زنده ارکستر «نوای آفتاب» در سال ۱۴۰۳ طی یک کنسرت بی‌کلام پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین سالمی رهبر ارکستر «نوای آفتاب» در تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های این مجموعه موسیقایی گفت: نخستین اجرای ارکستر نوای آفتاب در سال ۱۴۰۳، سی و یکم خرداد و با اجرای یک کنسرت موسیقی بدون کلام همراه خواهد شد.

وی درباره علت اجرای کنسرتی بدون حضور خواننده توضیح داد: از سال ۱۳۸۷ که اجرا با ارکسترهای مختلفی را آغاز کردم. همیشه دغدغه‌مان این بود که در کنار خواننده‌ای که همراه ارکستر اجرا می‌کند، ‌توانایی‌های خود ارکستر و اعضای ارکستر نیز دیده شود چراکه عموما توانایی ارکسترها به دلیل حضور یک خواننده تحت‌الشعاع محبوبیت یا عدم محبوبیت خواننده قرار می‌گیرند و آن طور که باید و شاید به چشم نمی‌آیند.

سالمی یادآور شد: ارکستر «نوای آفتاب» در سال ۱۴۰۲ در ۲ مجموعه اجرا با خواننده همراه بود اما برای سال جدید با مشورت دوستان و همکارانم در ارکستر و موسسه «نوای آفتاب مهر» تصمیم بر آن شد که کنسرتی بدون کلام با ارکستری ۴۰ نفره داشته باشیم.

به گفته سالمی قطعات اجرا تنظیم و آماده شده و تمرینات ارکستر «نوای آفتاب» از دهم اردیبهشت آغاز می‌شود و پس از اخذ مجوز از دفتر موسیقی درباره نحوه بلیت‌فروشی، سالن اجرای کنسرت و قطعات اجرایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6087407
علیرضا سعیدی

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