خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - سروش سلیمی: مراسم انتخاب چهره شاخص هنر انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۲ در حالی امسال در استان فارس برگزار شد که این آئین هیچ حاشیه‌ای نداشت و آرشیو عکس‌های برنامه هم گواه لبخند حاکی از رضایتی بود که حین خواندن نام نهایی بر لبان حضار حتی رقبای چهره شاخص هنر انقلاب نشست؛ آزاده‌ای که عکاس شد.

هفته هنر انقلاب اسلامی رویدادی است که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدمرتضی آوینی و تقدیر از هنرمندان انقلابی برگزار می‌شود. شهید آوینی که صدای خاصش در کنار دوربین فیلمبرداری‌اش برای ما یادآور روایت فتح و ثبت لحظه‌های ناب حماسه عشق و ایثار دفاع مقدس بود و حال این جایزه در استان فارس به کسی تعلق گرفته که تلاش دارد راه و آئین آوینی را برود. هم جانباز جبهه و جهاد است و هم قاب دوربینش همچنان لحظه‌های ناب را ثبت می‌کند. با هم پای صحبت‌های وی نشستیم.

احمدرضا مداح در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ابتدا در معرفی خود گفت: متولد خرداد ۱۳۴۷ در شهر شیراز هستم؛ فعالیت‌های حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۸۴ با حضور در خبرگزاری‌های ایثار و نوید شاهد به صورت حرفه‌ای آغاز کردم و در خبرگزاری‌های مختلف به ویژه خبرگزاری‌های انقلابی فعالیت مستمر داشته‌ام و هم اکنون نیز در خبرگزاری فارس مشغول خدمت هستم.

چهره شاخص هنر انقلاب در سال ۱۴۰۲ در استان فارس در خصوص زمینه حرفه‌ای فعالیت‌های خود و علایقش خاطرنشان کرد: بیشتر در حوزه‌های اجتماعی و ایثار و شهادت فعالیت دارم اما علاقه خودم به جز حیطه مسائل اجتماعی و حوزه ایثار و شهادت در زمینه عکاسی خبری و مستند اجتماعی است و به مسائل اجتماعی به خصوص آسیب‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای نشان می‌دهم.

احمدرضا مداح انتخاب خود به تأیید هیأت داوران به عنوان چهره شاخص هنر انقلاب اسلامی ۱۴۰۲ را ابتدا لطف خدا و سپس مرهون لطف شهدا می‌داند. وی در پاسخ به این سوال مهر که مهمترین کلیدواژه گزارش‌های تصویری‌اش چه بوده است می‌گوید: مردم و انعکاس دغدغه‌های آنها مهمترین دغدغه‌ام بوده است.

مداح، حرفه عکاسی و خبرنگاری را ورا و فراتر از حضور در نشست‌ها و جلسات از پیش تعیین شده می‌داند و معتقد است خبرنگار و عکاس خبریِ خوب کسی است که سوژه‌ها را بیافریند و تولید کند نه اینکه منتظر بنشیند تا آفیش شود بلکه باید خودش به دنبال سوژه‌ها ‎بگردد.

از وی می‌پرسم نقطه عطف کار رسانه‌ای احمدرضا مداح را کدام برهه می‌دانی و می‌گوید: فعالیت‌هایم در دوره شیوع کرونا کلی سر و صدا به پا کرد و آن دوران و مشاهده مجاهدت‌ها و ایثار کادر درمان برایم یادآور دوران دفاع مقدس بود. گزارشم راجع به محیط زیست مهارلو و ورود فاضلاب به این تالاب زیبا که انعکاس گسترده‌ای نیز داشت و مسؤولان را به تکاپو واداشت هم از دیگر فعالیت‌های خبرساز دوران حرفه‌ای ام است که تمام دوربین‌ها و توجهات را به آن سو برد.

وی همچنین می‌گوید: ترک خوردن نقش رستم بر اثر فرونشست زمین آن‌هم به دلیل حفر بی رویه چاه‌های آب نیز سوژه دیگری بود که خیلی سر و صدا کرد و توانستم توجه مسؤولان را به صیانت بهتر از میراث کهن نیاکانمان جلب کنم.

مداح در ادامه در حالی که بغض می‌کند می‌گوید: وداع خانواده‌ها با شهدا و تشییع پیکر شهدای گمنام از جمله گزارش‌های تصویری است که در آن آنچه را که به تصویر می‌کشم با عمق وجودم درک می‌کنم و تمام آن لحظات حاوی اشک و عشق و احساس برایم چون گوهری گرانبها است.

وی در ادامه می‌گوید: در کل گزارش‌هایی که در ارتباط با مشکلات مردم، محیط زیست، حوزه ایثار و مسائل فرهنگی و اجتماعی کار کرده‌ام را دوست‌تر می‌دارم تا گزارش‌هایی که مرتبط با ادارات است و هرگاه می‌بینم گزارشم اثرگذار بوده و باعث رضایت مردم شده انگیزه‌ام مضاعف می‌شود.

از او می‌خواهم از حضورش در جبهه‌های جهاد بگوید. تداعی خاطرات همرزمانش لبخندی از سر رضایت بر لبانش می‌نشاند اما به محض اینکه کلامش به بازگویی خاطرات اسارت می‌رسد با تکان سری از سر تالم و اندوه ناشی از خاطرات تلخ اسارت اینگونه بیان می‌کند: آبان ۱۳۶۲ زمانی که اول دبیرستان بودم وارد جبهه شدم و تقدیر اینگونه رقم خورد که ۲۴ اردیبهشت ۶۵ در کانال بجلیه اسیر شوم.

آری درست پیش از عملیات والفجر مقدماتی، احمدرضا، تخریب‌چی این عملیات در یک عملیات ایذایی در بجلیه عراق با موج انفجار مینی که قرار بود خنثی شود، مجروح و سپس اسیر می‌شود و پس از طی تلخ‌ترین روز و روزگار عمرش در زندان‌های بعثی، دوم شهریور ۱۳۶۹ در قالب دهمین گروه از آزادگان سرافراز به میهن اسلامی باز می‌گردد.

نمایشگاه‌های زیادی در مورد احمدرضا مداح یا حاوی آثار وی تاکنون برپا شده و اکنون این آزاده جانباز سرافراز شیراز یک عنوان دیگر را نیز از امروز با خود یدک خواهد کشید. چهره شاخص هنر انقلاب اسلامی استان فارس.

هرچند درد و رنجی که وی و دیگر آزادگان سرافراز کشورمان کشیده‌اند را هیچ‌گونه نتوان به تصویر کشید اما شاید این دو نفره پدر دختری و لبخندی که بر لبان دختر وی نشسته اندکی از محنتش بکاهد.

چهره شاخص هنر انقلاب اسلامی استان فارس در سال ۱۴۰۲ از امروز الگوی بسیاری از کودکان و نوجوانانی است که نه آن دوران را دیده‌اند و نه خوب درکش کرده‌اند اما برای آنها احمدرضا مداح تداعی‌گر نوجوانان و جوانانی است که برای آرمان‌های خود از تمام هستیشان گذشتند تا اینک شاهد بالندگی انقلاب باشند.