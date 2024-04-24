عزت‌الله طیبی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جشنواره فرهنگی هنری «امید فردا» فرصتی برای رقابت سالم، گسترش و تعمیق فعالیت‌های پرورشی دانش آموزان در مدرسه است.

وی افزود: در این جشنواره دانش‌آموزان در بسیاری از رشته‌های هنری نظیر آفرینش‌های ادبی و فرهنگی، رسانه و فضای مجازی، فیلم و هنرهای نمایشی، هنرهای آوایی، هنرهای دستی و تجسمی بر اساس علاقه‌مندی خود به رقابت می‌پردازند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره آموزش و پرورش کردستان عنوان کرد: این جشنواره در راستای تحقق برنامه فراگیر پرورشی با اهداف تعیین شده در سند تحول بنیادین و رویکردهای تحول آفرین در تربیت هنری، زیبایی شناختی و رویکرد مدرسه محوری برگزار می‌شود.

طیبی‌راد ادامه داد: در این مرحله ضمن دریافت آثار، بررسی و تفکیک آنها توسط دبیرخانه، آثار برای داوری در اختیار اساتید مربوطه قرار می‌گیرد.

وی گفت: پس از داوری، آثار برتر رشته‌های مختلف انفرادی، گروهی و همگانی به دبیرخانه کشوری مستقر در استان اصفهان ارسال می‌شود.

گفتنی است، دبیرخانه استانی فرایند جمع‌آوری آثار چهل و دومین جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان (امید فردا) در استان و در کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر آغاز به کار کرده است.