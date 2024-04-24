تیم ملی فوتسال ایران نیمی از راه جام جهانی را طی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۴ فوتسال آسیا امروز چهارشنبه از ساعت ۱۲:۳۰ تیم‌های ملی ایران و قرقیزستان به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با برتری ۲ بر یک ایران به پایان رسید.

گل‌های ایران در این نیمه را بهروز عظیمی و سالار آقاپور به ثمر رساندند.

شاگردان وحید شمسایی در این بازی با ترکیب اولیه باقر محمدی، محمدحسین درخشانی، مهدی کریمی، بهروز عظیمی و سالار آقاپور به میدان رفتند. سعید مؤمنی، علی خلیل‌وند، سعید احمد عباسی، علیرضا رفیعی پور، محمدرضا سنگ سفیدی، اصغر حسن زاده‌، مسلم اولادقباد، علی اکرمی و مسعود یوسف هم دیگر نفرات ایران روی نیمکت بودند.‌

نیمه اول

تیم ملی ایران در این دیدار هم همچون دیگر دیدارهای این دوره از مسابقات بازی را تهاجمی آغاز کرد و توپ و میدان را در اختیار داشت و قرقیزستان هم همانطور که پیش‌بینی می‌شد با دفاع فشرده در یک سوم دفاعی تلاش کرد مانع از فرو ریختن دروازه شود و بیشتر چشم به ضدحملات دوخته بود.

تیم ایران در ۵ دقیقه نخست بازی فرصت‌های خوبی روی دروازه حریف ایجاد کرد اما واکنش سریع دروازه بان قرقیزستانی و کمک تیر دروازه مانع از فرو ریختن دروازه قرقیزستان شد.

تلاش‌های شاگردان شمسایی در هشتمین دقیقه بازی به نتیجه رسید و بهروز عظیمی با یک ضربه تماشایی موفق شد قفل دروازه قرقیزستان را باز کند.

اما غفلت مدافعان تیم ملی باعث شد بازیکنان قرقیزستان در نهمین دقیقه بازی به وسیله «آمانبائف» گل تساوی را به ثمر برسانند.

در دقیقه ۱۰ تیم ملی ایران صاحب یک ضربه آزاد از پشت محوطه جریمه قرقیزستان شد و «سالار آقاپور» موفق شد به زیبایی و با یک شوت تماشایی دروازه قرقیزستان را باز کند.

در ادامه هم حملات دو تیم به نتیجه نرسید تا نیمه اول با نتیجه ۲ بر یک به سود ایران به پایان برسد.