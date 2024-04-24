توقیف خودرو حاوی تریاک در گردنه آهوان/ ۲ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید امیر حسین موسوی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر انتقال مواد مخدر از استان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: بررسی‌ها حاکی از این بود که خودرو حامل مقادیری تریاک از استان‌های شرقی به سمت تهران در حرکت است.

وی ضمن بیان اینکه پس از مشخص شدن زمان، مکان تحویل و نحوه انتقال هماهنگی‌های لازم به انجام رسید، افزود: با اقدامات هوشمندانه پلیس خودرو دنا شناسایی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان ضمن بیان اینکه خودرو دنا در گردنه آهوان محور دامغان_سمنان توقیف شد، ابراز داشت: در بازرسی از خودرو چهار کیلو و ۷۷۳ گرم تریاک کشف شد.

موسوی ضمن بیان اینکه با کشف محموله راننده و سرنشین دستگیر شدند، تصریح کرد: پرونده این افراد تشکیل و به مراجع قضائی ارجاع شد.

وی ضمن بیان اینکه در این مأموریت یکی از مهره‌های توزیع مواد مخدر در کشور دستگیر شد، افزود: انهدام شبکه قاچاق مواد مخدر اقدام مهمی که پلیس برای پیشگیری از آسیب اجتماعی در رأس برنامه‌های خود دارد.