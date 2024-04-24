دانشگر پا به توپ شد/ رقابت نیازمند و میرزازاد برای دروازه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان این روزها تمرینات خود را برای دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی برابر تیم استقلال آبی پوش ملاثانی آماده میکند. محمد دانشگر مدافع سپاهان که در بازی با صنعت نفت آبادان از ناحیه کتف دچار مصدومیت شده بود در آخرین تمرین زردپوشان پا به توپ شد اما کماکان نمیتواند در ترکیب سپاهان قرار گیرد.
پیام نیازمند و نیما میرزازاد دو دروازهبان تیم سپاهان هم هر دو بدون هیچ مشکلی تمرینات را پشت سر گذاشتهاند و با توجه به عملکرد خوب میرزازاد در بازیهای اخیر، ممکن است «ژوزه مورایس» او را به نیازمند در این بازی جام حذفی ترجیح دهد.
دیدار تیمهای سپاهان و استقلال آبی پوش ملاثانی در ورزشگاه شهدای فولاد و از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار میشود.
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