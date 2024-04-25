هجدهمین جلسه استماع قرآن به یاد معلمان فقید برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه استماع قرآن کریم سال ۱۴۰۳ و هجدهمین جلسه از بدو تشکیل این جلسات، شب گذشته، پنجم اردیبهشت‌ماه در حسینیه الزهرا (س) برگزار شد.

آغازگر این مراسم که طبق سنوات قبل به صورت زنده از صفحه شورای عالی قرآن در آپارات پخش شد، تلاوت حمیدرضا احمدی‌وفا، قاری بین‌المللی و اجرای مراسم با علی‌اکبر ملکشاهی، مدرس و قاری قرآن بود.

استقبال خوب بانوان و آقایان فعال قرآنی از این جلسه را شاهد بودیم و این بار نیز در این محفل تلاوت و انس با قرآن، یاد پیشکسوتان و اساتید فقید نیز گرامی داشته شد، به ویژه سه معلم قرآنی که به تازگی چهره در نقاب خاک کشیدند.

پخش کلیپی کوتاه از زندگینامه مرحوم استاد حمیدرضا مسجدی از خطه کرمانشاه و سخنرانی مهدی مسجدی فرزند ایشان بخشی از این مراسم بود.

حبیب‌الله پوراحمدی، قاری ممتاز کشورمان نیز دقایقی به تلاوت قرآن کریم پرداخت و یاد برادر جانبازش، قاری و معلم قرآن مرحوم ولی‌الله پوراحمدی را گرامی داشت.

با پخش کلیپی از معلم قرآن مرحوم استاد هوشنگ بادپا، دو پسرانش محسن و محمد بادپا که هر دو از پیشکسوتان عرصه فعالیت‌های قرآنی هستند، به بیان ویژگی مرحوم پدر پرداختند.

در بخشی از این برنامه محمدرضا پورمعین، یکی دیگر از فعالان قرآنی، خطاب به حاضران از عدم پیگیری مناسب و منجر به نتیجه مطالبات قرآنی رهبر معظم انقلاب گلایه کرد و خواستار پیگیری جدی تک تک اعضای جامعه قرآنی شد.

تلاوت وحید نظریان، قاری ممتاز کشورمان از استان کرمانشاه و مرثیه‌سرایی محمدحسن حسن‌زاده، قاری قرآن و مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام پایان‌بخش این مراسم بود.