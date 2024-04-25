احیای ۳۰۸ کارخانه از ابتدای دولت در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی ظهر پنجشنبه طی بازدیدی از یکی از کارخانه‌های احیا شده در مشهد مقدس اظهار کرد: از ابتدای دولت در استان خراسان رضوی تعداد ۳۰۸ کارخانه راکد به چرخه تولید بازگشتند و این اقدام استاندار برای حمایت از تولید تا پایان دولت، توسط ایشان باید پیگیری و ادامه پیدا کند.

وزیر کشور بیان کرد: خراسان رضوی در حوزه احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد عملکرد خوبی داشته است.

وی با اشاره به آمار این کارخانه‌ها افزود: از ابتدای دولت در استان خراسان رضوی تعداد ۳۰۸ کارخانه راکد به چرخه تولید بازگشتند و احیا شدند.

وحیدی اظهار کرد: این بنگاه‌های اقتصادی در حوزه صنعت «صنوف تولیدی و واحدهای تولیدی»، معدن، کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی بودند که به چرخه تولید برگشتند.

وزیر کشور خطاب به نماینده عالی دولت در خراسان رضوی تاکید کرد: جای دارد استاندار خراسان رضوی با همین رویه و روش که منجر به احیای واحدهای تولیدی شد، حمایت خود را از کارخانه‌ها تا پایان دولت ادامه دهد.

وی تصریح کرد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، همه ما باید دست به دست هم دهیم تا کارنامه‌ای ماندگار از این عرصه به یادگار بگذاریم.