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۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۵۴

وزیر کشور اعلام کرد؛

احیای ۳۰۸ کارخانه از ابتدای دولت در خراسان رضوی

احیای ۳۰۸ کارخانه از ابتدای دولت در خراسان رضوی

مشهد- وزیر کشور گفت: از ابتدای دولت در استان خراسان رضوی تعداد ۳۰۸ کارخانه راکد به چرخه تولید بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی ظهر پنجشنبه طی بازدیدی از یکی از کارخانه‌های احیا شده در مشهد مقدس اظهار کرد: از ابتدای دولت در استان خراسان رضوی تعداد ۳۰۸ کارخانه راکد به چرخه تولید بازگشتند و این اقدام استاندار برای حمایت از تولید تا پایان دولت، توسط ایشان باید پیگیری و ادامه پیدا کند.

وزیر کشور بیان کرد: خراسان رضوی در حوزه احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد عملکرد خوبی داشته است.

وی با اشاره به آمار این کارخانه‌ها افزود: از ابتدای دولت در استان خراسان رضوی تعداد ۳۰۸ کارخانه راکد به چرخه تولید بازگشتند و احیا شدند.

وحیدی اظهار کرد: این بنگاه‌های اقتصادی در حوزه صنعت «صنوف تولیدی و واحدهای تولیدی»، معدن، کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی بودند که به چرخه تولید برگشتند.

وزیر کشور خطاب به نماینده عالی دولت در خراسان رضوی تاکید کرد: جای دارد استاندار خراسان رضوی با همین رویه و روش که منجر به احیای واحدهای تولیدی شد، حمایت خود را از کارخانه‌ها تا پایان دولت ادامه دهد.

وی تصریح کرد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، همه ما باید دست به دست هم دهیم تا کارنامه‌ای ماندگار از این عرصه به یادگار بگذاریم.

کد مطلب 6088655

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