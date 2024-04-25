به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های ۵ وزن نخست کشتی فرنگی جام تختی با برگزاری دیدارهای فینال به پایان رسید. در مهم‌ترین دیدارهای برگزارشده دانیال سهرابی، دارنده مدال طلای امیدهای جهان و برنز بازی‌های آسیایی در فینال وزن ۷۲ کیلوگرم مقابل علی دارابی با نتیجه پنج بر یک به برتری رسید و به عنوان قهرمانی دست یافت.

در فینال وزن ۶۳ کیلوگرم نیز کشتکار با نتیجه شش بر چهار از سد کارن اصلانیان دارنده ۳ برنز اروپا از ارمنستان گذشت.

در فینال وزن ۸۲ کیلوگرم نیز شاهین بداغی با نتیجه سنگین ۱۲ بر یک مقابل اشکان سعادتی‌فر تن به شکست داد.

نتایج دیدارهای فینال ۵ وزن نخست کشتی فرنگی جام تختی به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۲ - محمد حسیوند پناهی ۶

۶۳ کیلوگرم: کارن اصلانیان (ارمنستان) ۴ - محمد مهدی کشتکار ۶

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی ۵ - علی دارابی یک

۸۲ کیلوگرم: شاهین بداغی یک - اشکان سعادتی فر ۱۲

۹۷ کیلوگرم: شایان حبیب زارع ۴ - هایک خلویان (ارمنستان) یک