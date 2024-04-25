به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای ۵ وزن نخست کشتی فرنگی جام تختی با برگزاری دیدارهای فینال به پایان رسید. در مهمترین دیدارهای برگزارشده دانیال سهرابی، دارنده مدال طلای امیدهای جهان و برنز بازیهای آسیایی در فینال وزن ۷۲ کیلوگرم مقابل علی دارابی با نتیجه پنج بر یک به برتری رسید و به عنوان قهرمانی دست یافت.
در فینال وزن ۶۳ کیلوگرم نیز کشتکار با نتیجه شش بر چهار از سد کارن اصلانیان دارنده ۳ برنز اروپا از ارمنستان گذشت.
در فینال وزن ۸۲ کیلوگرم نیز شاهین بداغی با نتیجه سنگین ۱۲ بر یک مقابل اشکان سعادتیفر تن به شکست داد.
نتایج دیدارهای فینال ۵ وزن نخست کشتی فرنگی جام تختی به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۲ - محمد حسیوند پناهی ۶
۶۳ کیلوگرم: کارن اصلانیان (ارمنستان) ۴ - محمد مهدی کشتکار ۶
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی ۵ - علی دارابی یک
۸۲ کیلوگرم: شاهین بداغی یک - اشکان سعادتی فر ۱۲
۹۷ کیلوگرم: شایان حبیب زارع ۴ - هایک خلویان (ارمنستان) یک
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