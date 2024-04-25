ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی با آزادسازی حریم ریلی «منطقه ۱۷ تهران»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز (۶ اردیبهشت) در حاشیه بازدید رئیسجمهور از محلات شهر تهران، گفت: خط راه آهن در (منطقه ۱۷ شهری تهران) طی سالهای اخیر به دلیل ایجاد آسایش و امنیت از روی زمین به زیر زمین منتقل شده است، البته پساز این عملیات چندین موضوع از جمله ایمنی تونل احداث شده، تهویه مناسب تونل، روشنایی کافی تونل و همچنین امکان تخلیه سریع مسافران هنگام بحران نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: طی توافق شرکت راه آهن با شهرداری تهران بنا شد تا زمینهای روی تونل ریلی زیرزمینی برای رفاه حال مردم واگذار شود. همچنین در این توافق شهرداری تهران، مکلف به مناسب سازی، ایجاد فضای سبز و احداث پیاده رو شد که هم اکنون بخشی از فضای سبز و پیاده روها برای رفاه حال مردم منطقه ایجاد و بخشی از کار باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون اختلاف نظرهایی در خصوص زمینهای روی این تونل ریلی زیرزمینی وجود دارد، تصریح کرد: در خصوص حریمهای مسیر راه آهن باید تصمیم گیری و در حریم ۱۷ متری، ایمنی الزامی است. همچنین ایمنی در حریم ۳۰ متری برخی مناطق نیاز است تا تسهیلگریهایی انجام شود.
بذرپاش ادامه داد: در صورت تصویب هیأت وزیران، محدوده ۳۰ متری از حریم ۱۷ متری ریلی که اکثراً نیز بافت فرسوده است امکان نوسازی را پیدا میکنند. این حریمها با رعایت حقوقی که باید به دولت و راه آهن پرداخت شود آزادسازی میشوند و مجوز ساخت و ساز خواهند یافت.
نوسازی بافت فرسوده شهری سیاست اصلی دولت است
وی با تاکید بر اینکه نوسازی بافت فرسوده سیاستهای اصلی دولت است، توضیح داد: ۱۳ هزار پلاک در منطقه ۱۷ تهران و در محدوده تونل ریلی وجود دارد که به عنوان پلاک فرسوده هستند و در صورت موافقت هیأت دولت با امکان ساخت و ساز، بافت فرسوده منطقه نوسازی میشود.
بذرپاش گفت: با آزادسازی ۱۳ هزار پلاک فرسوده حریم ۳۰ متری تونل ریلی منطقه ۱۷ تهران امکان ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی فراهم میشود که گشایش خوبی برای شهر تهران خواهد بود.
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