رقابت داوطلبان گروه علوم تجربی در نوبت اول کنکور ۱۴۰۳ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در ۴۱۲ شهرستان و بخش مختلف کشور در روزهای پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد.

یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ نفر در نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۷۲۹ هزار و ۶۵۶ نفر زن و ۴۳۲ هزار و ۸۶۲ نفر مرد هستند. به این ترتیب ۶۳ درصد داوطلبان را زنان و ۳۷ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می‌دهند. تعداد ثبت نام کنندگان عادی ۴۹۲ هزار و ۱۲۵ نفر و تعداد ثبت نام کنندگان فرهنگیان ۶۶۰ هزار و ۳۹۳ نفر است.

آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در عصر پنجشنبه ۶ اردیبهشت برگزار شده اند.

آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی از صبح امروز جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور ۵۰۱ هزار و ۸۱۰ داوطلب آغاز شده است. از تعداد ۵۰۱ هزار و ۸۱۰ داوطلب، تعداد ۳۵۵ هزار و ۵۰۸ نفر معادل ۶۷ درصد داوطلبان زن و تعداد ۱۶۶ هزار و ۳۰۲ نفر معادل ۳۳ درصد داوطلبان مرد هستند.

براساس قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییراتی در کنکور سراسری از سال گذشته اعمال شده است که بر اساس آن دیگر داوطلبان تنها به سوالات دروس اختصاصی در جلسه آزمون پاسخ می دهند و ۵۰ درصد نمره مختص آزمون و ۵۰ درصد نمره داوطلب به سوابق تحصیلی فرد اختصاص دارد.

در آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی سه دفترچه اختصاصی با سه پاسخنامه به داوطلبان داده می شود. دفترچه شماره ۱ شامل درس زیست شناسی با ۴۵ سوال و دفترچه شماره ۲ شامل دروس فیزیک و شیمی با ۶۵ سوال و دفترچه شماره ۳ شامل دروس ریاضی و زمین شناسی با ۴۵ سوال است که داوطلبان باید به ۱۵۵ سوال در مدت ۱۸۰ دقیقه پاسخ دهند.

در آزمون اختصاصی گروه علوم تجربی علاوه بر سه دفترچه یادشده یک دفترچه شماره ۴ ویژه دیپلمه‌های بهیاری با ۳۰ سوال و ۲۰ دقیقه زمان پاسخگویی داده می شود.

همچنین دفترچه اختصاصی فرهنگیان نیز برای داوطلبان متقاضی دانشگاه فرهنگیان در این گروه آزمایشی اختصاص می یابد.

نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در ۴۱۲ شهرستان و بخش مختلف کشور، ۶۲۴ حوزه امتحانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و ۱۹۹۳ حوزه فرعی برگزار شده است.