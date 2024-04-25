به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی. ان. ان، در جریان اعتراضات دانشجویی حمایت از فلسطین، مقامات آمریکایی تا کنون حدود ۱۰۰ نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات دانشجویی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و ده‌ها نفر را در دانشگاه تگزاس در آستین دستگیر کرده‌اند.

همچنین گزارش شده است که مقامات آمریکایی دست‌کم دو استاد دانشگاه اموری در جورجیا را به عنوان بخشی از افراد شرکت کننده در تظاهرات دانشگاهی علیه جنگ غزه بازداشت کردند.

بر اساس اخبار منتشر شده رئیس بخش فلسفه دانشگاه اموری در میان بازداشت شدگان است.

همزمان با ادامه اعتراضات دانشجویی در آمریکا برای حمایت از مردم غزه، «کریس کار»، دادستان کل جورجیا در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (توئیتر سابق) از سرکوب دانشجویان معترض توسط نیروهای پلیس حمایت کرده است.

دادستان کل جورجیا در بیانیه خود در مورد اعتراضات گفت: «ما با افتخار در کنار هر دانشگاهی که برای محافظت از سلامت و ایمنی دانشجویان جورجیا اقدامات لازم را انجام دهد، خواهیم ایستاد.»

اعتراضات دانشجویی در آمریکا برای حمایت از فلسطین و با هدف توقف جنگ در غزه با واکنش و سرکوب شدید نیروهای پلیس آمریکا روبرو شده است. در همین ارتباط نیز، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از ملت فلسطین واکنش نشان داد.

سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اقدامات نیروهای امنیتی آمریکایی اعلام کرد: این اعتراضات با واکنش سرکوبگرانه شامل بازداشت و اخراج دانشجویان مواجه شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در حالی که تأمین تسلیحات برای اسرائیل از سوی واشنگتن ادامه دارد، حق اعتراض از اهمیت بالایی برخوردار است.

سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: از دانشگاه‌های آمریکایی می‌خواهیم که از حقوق دانشجویان در تظاهرات مسالمت‌آمیز و ایمن حمایت کنند.

گفتنی است با تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه و حمایت‌های بی جانبه ایالات متحده از این جنایت‌ها دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا به اعتراضات گسترده، اعتصاب و بست‌نشینی در داخل محوطه این دانشگاه‌ها دست زده‌اند.

این دانشجویان خواستار توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی و همچنین قطع ارتباط دانشگاه‌های آمریکا با رژیم صهیونیستی هستند.

با وجود اینکه این اعتراضات در داخل دانشگاه‌های آمریکا و به صورت مسالمت‌آمیز در حال برگزاری است پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا با ورود به این دانشگاه‌ها به سرکوب شدید و بازداشت دانشجویان آمریکایی اقدام کرده‌اند.

رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که در این موج از سرکوب‌ها ۹۳ دانشجوی معترض در دانشگاه کالیفورنیا و ۳۴ دانشجوی معترض در دانشگاه تگزاس از سوی پلیس آمریکا به شدیدترین شکل سرکوب و بازداشت شده‌اند.