شکست تمام کمانداران ریکرو ایران در دور حذفی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مرحله اول کاپ جهانی در مرحله حذفی در شانگهای چین برگزار شد و کمانداران کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند.

فائز محمدی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از ترکیه رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل نماینده اندونزی شکست خورد.

رضا شبانی در مسابقات ریکرو در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از اسلوونی رفت و با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد.

محمدحسین گلشنی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از جزیره ویرجین رفت و با نتیجه ۶ بر ۵ به پیروزی رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل کمانداری از فرانسه شکست خورد.

صادق اشرفی در مسابقات ریکرو در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از آلمان رفت و با نتیجه ۷ بر یک شکست خورد.

مبینا فلاح در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از قزاقستان رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ به برتری رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب کمانداری از کره جنوبی شد.

یسنا پورماهانی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از ژاپن رفت و با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد.