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۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۵۵

کاپ جهانی شانگهای؛

شکست تمام کمانداران ریکرو ایران در دور حذفی

شکست تمام کمانداران ریکرو ایران در دور حذفی

کماندارن ایران نتیجه رقابت خود در مرحله حذفی رقابت‌های جام‌جهانی شانگهای را واگذار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مرحله اول کاپ جهانی در مرحله حذفی در شانگهای چین برگزار شد و کمانداران کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند.

فائز محمدی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از ترکیه رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل نماینده اندونزی شکست خورد.

رضا شبانی در مسابقات ریکرو در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از اسلوونی رفت و با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد.

محمدحسین گلشنی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از جزیره ویرجین رفت و با نتیجه ۶ بر ۵ به پیروزی رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل کمانداری از فرانسه شکست خورد.

صادق اشرفی در مسابقات ریکرو در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از آلمان رفت و با نتیجه ۷ بر یک شکست خورد.

مبینا فلاح در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از قزاقستان رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ به برتری رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب کمانداری از کره جنوبی شد.

یسنا پورماهانی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از ژاپن رفت و با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد.

کد مطلب 6089006

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