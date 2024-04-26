تیم فوتبال سپاهان راهی یک چهارم نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آبی‌پوشان جنوب (استقلال ملاثانی) و سپاهان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه شهدای فولاد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و در نیمه دوم وقت‌های اضافه، رامین رضاییان موفق شد گل پیروزی را برای سپاهان به ثمر برساند.

بازیکنان سپاهان بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۱۰، روی ضربه رضا شکاری این تیم به گل رسید اما داور گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد. در ادامه حملات بازیکنان سپاهان ادامه داشت و در دقیقه ۲۳، امید نورافکن از فاصله دور اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با فاصله از بالای دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۴۰ و روی سانتر زیبای رامین رضائیان، کاوه رضایی با ضربه سری زیبا توانست قفل دروازه آبی پوشان را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود سپاهان شود.

در نیمه دوم هم تیم سپاهان چندین بار به سمت دروازه آبی پوشان نزدیک شد اما بازیکنان این تیم نتوانستند گل‌های بیشتری را وارد دروازه کنند. بازیکنان آبی پوشان جنوب فشار خود را برای به تساوی کشاندن بازی زیاد کردند و در دقیقه ۲+ ۹۰، میلاد پاک پرور توانست گل تساوی را برای این تیم به ثمر برساند تا کار به وقت‌های اضافه کشیده شود.

در نیمه اول وقت‌های اضافه توپی از خط دروازه‌ها رد نشد؛ در نیمه دوم و در حالی که بازی به سمت نتیجه تساوی می‌رفت تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود، رامین رضاییان در دقیقه ۱۱۸ و از روی نقطه پنالتی گل دوم را برای شاگردان مورایس به ثمر رساند تا سپاهان جواز حضور در یک چهارم نهایی را به دست آورد.