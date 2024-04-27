«خضری» در یک قدمی فرآوری ۵ ماده معدنی/جهش اقتصادی در حوزه معدن

خبرگزاری مهر، گروه استانها: خراسان جنوبی یکی از استانهایی است که بالاترین ذخایر معدنی ارزشمند کشور را دارد و به عسلویه معدنی شرق ایران معروف شده است و به جهت واحدهای فعالی همچون زغالسنگ، طلا، منیزیم و… حرفهای بسیاری در این حوزه اقتصادی و تبدیل شدن به قطب معدنی دارد.
خراسان جنوبی ۶ درصد مجموع معادن کشور، ۵.۱ درصد از ذخایر قطعی، ۲.۴ درصد استخراج اسمی و ۸.۵ درصد اشتغال در حوزه معادن را در کشور به خود اختصاص داده است. اما فعالان عرصه معدن و افکار عمومی معتقدند که برخورداری استان متناسب با داشتههای معدنی نیست و باید گامهای جدی برای تغییر این وضعیت برداشته شود.
به گفته کارشناسان حوزه معدن، خراسان جنوبی گرفتار نیمه خامفروشی و تکمیل نشدن زنجیره فرآوری مواد معدنی بوده و مهمترین راهکار برای شکوفایی اقتصاد معدن، ایجاد زیرساختهای سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران و معدنکاران با هدف ترغیب آنان به ایجاد و احداث صنایع جوار معدنی در این استان است که در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.
جذب سرمایه گذاریهای خارجی در خطه زرخیز خاوران
برنامه ریزان اقتصادی دولت سیزدهم در استان با علم و آگاهی از وجود منابع معدنی استان جذب سرمایه گذاری ها در حوزه فرآوری معدنی را در اولویت برنامهها گنجاندهاند که اتفاقی مبارک و امید بخش است و میتواند تحولی ارزشمند را برای مردم خراسان جنوبی به ارمغان بیاورد.
دولت سیزدهم با رویکرد توسعه متوازن و عدالت در توزیع امکانات که به طور طبیعی استانهای محروم و کمتر توسعه یافته را شامل میشود در بیش از ۲ سال گذشته بر ارتقای زیرساختهای خراسان جنوبی از جمله برق، گاز، آب، حمل و نقل متمرکز شده تا زمینه برای جلب و جذب سرمایهگذاری در این خطه زرخیز بیش از پیش فراهم شود.
تاکنون شاخصهای مربوط به تولید، سرمایهگذاری و اشتغال روند رو به رشدی داشته به طوری که خراسان جنوبی در شاخصهای امنیت سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال تعهد داده شده، کاهش نرخ بیکاری و جذب سرمایهگذاری خارجی در ردیف استانهای برتر کشور قرار گرفته است.
آمار رسمی حکایت از رشد بیش از ۲ برابری طرحهای سرمایهگذاری خارجی در خراسان جنوبی دارد و ۷۶ درصد سرمایهگذاری وارده به خراسان جنوبی از آن چینیها است.
۳۰ میلیون دلار برای فرآوری ۵ ماده معدنی
کارخانه تولید الیاف شیشه یکی از طرحهایی است که اردیبهشت ماه سال گذشته با سرمایهگذاری خارجی در ناحیه صنعتی شهید کاوه خضری از توابع شهرستان قائنات آغاز شد و حجم سرمایهگذاری ثابت صورت گرفته توسط سرمایهگذار خارجی (چین) برای این واحد تولیدی ۳۰ میلیون دلار است.
این کارخانه با هدف جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استان با حضور استاندار خراسان جنوبی کلنگ زنی شد و جواد قناعت مدیران استان را ملزم به پیگیری برای تأمین زیرساختها و اجرای سریع پروژه کرد.
ماده اولیه این واحد تولیدی سیلیس، دولومیت، سولفات سدیم، سنگ آهک و فلدسپات است که عمده این مواد از معادن استان تأمین خواهد شد و محصول نهایی آن برای عایقهای حرارتی مبدلها و تأسیسات حرارتی، کامپوزیتها و سایر صنایع کاربرد دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از روند اجرای پروژه الیاف شیشه خضری با سرمایه گذاری ۳۰ میلیون دلاری سرمایه گذار چینی بازدید کرد.
مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: پروژه تولید الیاف شیشه و پشم و شیشه (شرکت نوآوران عایق و شیشه صداقت) با صدور مجوز برای سرمایه گذارانی از کشور چین در ناحیه صنعتی خضری در اردیبهشت ماه سال گذشته توسط استاندار محترم کلنگ زنی شده است.
گام بلند برای فرآوری مواد معدنی استان
وی با بیان اینکه مواد اولیه این واحد تولیدی از معادن شهرستان زیرکوه تأمین خواهد شد، ادامه داد: اجرا و بهره برداری از این پروژه گامی مؤثر در راستای فرآوری مواد معدنی استان است.
وی تصریح کرد: این پروژه نقش مؤثر و محسوسی در اشتغالزایی منطقه، فرآوری مواد معدنی استان و ایجاد ارزش افزوده، ورود تکنولوژی به صنعت استان و توسعه صادرات دارد.
به گفته وی با بهره برداری از این پروژه برای بیش از ۸۵۰ نفر در استان اشتغال ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کاربرد محصولات این کارخانه در عایق سازی ساختمان، عایق کاری بویلر و دیگهای بخار است، ادامه داد: این کارخانه ظرفیت تولید سالانه ۱۳۰ هزار تن الیاف شیشه و ۳۰ هزار تن گلولهای شیشهای را خواهد داشت.
در یک قدمی بهره برداری پروژه
خراسان جنوبی که از زمان تأسیس آن در کنار استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی حدود ۲۰ سال میگذرد با وجود ظرفیتهای متنوع از جمله در بخشهای کشاورزی، دامداری، معادن، گردشگری و مبادلات مرزی اما همچنان استانی کمبرخوردار از نظر برخی امکانات و زیرساختهاست که به اذعان ناظران، نتیجه کم توجهی و بی توجهی در ادوار گذشته به این استان پهناور است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین با بیان اینکه ۸ هزار متر مکعب در سال آب برای این پروژه نیاز بوده که توسط شرکت شهرکهای صنعتی تأمین شده است، گفت: برق مورد نیاز این پروژه ۷ مگاوات است و شرکت شهرکهای صنعتی استان متعهد شده به میزان ۲ مگاوات را تأمین کند که هنوز محقق نشده است.
ذاکریان به برگزاری جلسهای با شرکت برق منطقهای خراسان در راستای تأمین برق این پروژه هم گفت: ۹ میلیارد تومان برآورد هزینه فیدر انتقال برق پروژه شده است.
ذاکریان با بیان اینکه طبق جواز تأسیس ۱۱۰ میلیون متر مکعب گاز مورد نیاز پروژه اعلام شده است، تصریح کرد: در حال حاضر امکان تأمین ۲۵۰۰ مترمکعب گاز توسط شرکت گاز استان وجود دارد که پیمانکار و مشاور تعیین شده و نصب تأسیسات در حال اجرا میباشد.
به گفته وی در صورت تأمین زیر ساختهای برق و گاز فاز اول پروژه شامل ۴ سوله تولیدی ظرف یکماه آینده قابل بهره برداری خواهد بود.
تأمین ۹۰ درصد مواد اولیه کارخانه از معادن استان
نماینده سرمایهگذار چینی در کارخانه الیاف شیشه هم در گفتگو با مهر گفت: ۹۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه شامل سیلیس، دولومیت، سولفات سدیم، سنگ آهک و فلدسپات در معادن خراسان جنوبی موجود است.
محمد مهدی مرادی افزود: محصول نهایی کارخانه برای عایقهای حرارتی، مبدلها و تأسیسات حرارتی، کامپوزیتها و سایر صنایع کاربرد دارد.
وی گفت: محصول فایبر برای جداره هواپیما و دستگاههای تصفیه هوا، گلس فید نیز در راه و ترابری داخل رنگهای جادهای برای بازدید نور در شب استفاده میشود.
با وجود این همه توانمندی و ظرفیت سرشار خراسان جنوبی در زمینه معادن و ذخایر معدنی، مسیر برای سرمایهگذاری، فرآوری و ایجاد صنایع معدنی در این استان هموار شده است و نوید اتفاقات مبارکی در حوزه اقتصاد و اشتغال استان است.
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