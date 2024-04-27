۸۵ زائر گیلانی حج عمره به سرزمین وحی اعزام شدند

وحید اسکندری در گفت و گو با خبرنگار مهر از اعزام ۸۵ زائر گیلانی به سرزمین وحی خبر داد و اظهار کرد: صبح امروز زائران گیلانی از تهران به سمت جده پرواز کردند.
وی با بیان اینکه طول این سفر معنوی برای این زائران ۱۰ روزه است، افزود: زائران پنج روز در مدینه منوره و پنج روز در مکه مکرمه استقرار مییابند و پس از آن به مقصد فرودگاه بینالمللی امام (ره) در تهران حرکت میکنند.
اسکندری ادامه داد: زائران گیلانی حج تمتع نیز در قالب چهار کاروان شامل ۲ کاروان با ظرفیت هر کدام ۹۵ نفر و ۲ کاروان نیز ۱۲۰ و ۱۳۵ نفر سوم خرداد ماه امسال با ۲ پرواز از فرودگاه سردار جنگل رشت عازم خواهند شد.
مدیر حج و زیارت گیلان تصریح کرد: یک کاروان از زائران حج تمتع به تعداد ۱۸۵ نفر نیز هفتم خردادماه از فرودگاه بینالمللی امام (ره) عازم سرزمین وحی خواهند شد.
وی گفت: ۶۳۰ نفر زائر حج تمتع امسال از گیلان را ۳۵۹ زن و ۲۷۱ مرد تشکیل میدهند که از شهرستانهای رشت، تالش، آستارا، لاهیجان، رودسر، لنگرود، بندرانزلی، آستانهاشرفیه، صومعهسرا، فومن، رودبار، خمام، املش و سیاهکل هستند.
نظر شما