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۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۰۵

تحولات «غزه»، محور سفر وزیر خارجه ترکیه به ریاض

تحولات «غزه»، محور سفر وزیر خارجه ترکیه به ریاض

وزیر خارجه ترکیه قرار است در سفر ۲ روزه خود به ریاض، پیرامون تحولات «غزه» رایزنی‎هایی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در سفر به ریاض، پایتخت عربستان سعودی در روزهای ۲۸ تا ۲۹ آوریل، قرار است به ابتکارات آنکارا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین ادامه دهد.

منابع دیپلماتیک ترکیه در این خصوص اعلام کردند که فیدان یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در ریاض با اعضای گروه تماس تشکیل شده از سوی سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب برای پایان دادن به کشتار مردم مظلوم غزه و تضمین صلح دائمی دیدار و گفتگوخواهد کرد.

به گفته این منابع قرار است گروه تماس با وزرای خارجه کشورهای غربی نیز دیدار کند.

گفته می‌ شود وزیر امور خارجه ترکیه در ریاض دیدارهای دوجانبه ای نیز خواهد داشت و محور گفتگوها هم آخرین وضعیت تحولات در نوار غزه خواهد بود.

کد مطلب 6090379

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