بیش از ۲۷۸ هزار مراجعه درمانی در مجتمع امام رضا (ع) کرمانشاه

عبدالرحمن پرنا در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح گزارش سالانه عملکرد مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) شامل بخش‌های شهید رئیسی و گلستان، اظهار کرد: طی این مدت خدمات گسترده‌ای در حوزه‌های درمانی، تخصصی، تشخیصی و اورژانسی به بیماران ارائه شده است.

وی افزود: در حوزه خدمات بستری و جراحی، ۲۷۸ هزار و ۷۰ مراجعه در مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) ثبت شده و ۴۱ هزار و ۱۹ بیمار نیز بستری شده‌اند.

رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) تصریح کرد: طی این مدت ۱۳ هزار و ۵۳۵ عمل جراحی در این مجتمع انجام شده است که بخشی از ظرفیت خدمات تخصصی و درمانی این مجموعه را نشان می‌دهد.

پرنا با اشاره به عملکرد بخش اورژانس و زایمان گفت: اورژانس مجتمع پذیرای ۸۵ هزار و ۷۱۴ مراجعه‌کننده بوده که از این تعداد، ۶۸ هزار و ۵۱ مورد بستری در اورژانس ثبت شده است.

وی ادامه داد: در بخش زایمان نیز طی این مدت ۲ هزار و ۷۹۰ مورد زایمان در مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) انجام شده است.

رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) با اشاره به خدمات مرکز شهید رئیسی در حوزه سرطان و انکولوژی اظهار کرد: در این مرکز ۶ هزار و ۳۸۸ پذیرش بستری انجام شده و ۵ هزار و ۵۶۷ بیمار نیز تحت شیمی‌درمانی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: همچنین ۷۶۳ مراجعه به درمانگاه شیمی‌درمانی و ۱۷۳ مورد رادیوتراپی در این مرکز به ثبت رسیده است.

پرنا با تشریح خدمات کلینیکی و تصویربرداری مجتمع بیان کرد: کلینیک بوستان طی این مدت ۱۰۴ هزار و ۶۸۳ مراجعه داشته است و در بخش تصویربرداری نیز ۴۰ هزار و ۷۷۹ سونوگرافی، ۲۴ هزار و ۶۹۴ سی‌تی‌اسکن، چهار هزار و ۱۰۸ مورد MRI، ۲ هزار و ۱۳۵ مورد سی‌تی آنژیوگرافی و هزار و ۸۷۵ مورد پت‌اسکن انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۵۸ خدمت پزشکی هسته‌ای نیز در این مدت ارائه شده و در بخش آزمایشگاه ۲۳ هزار و ۸۴۶ خدمت به مراجعان ارائه شده است.

رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) در پایان گفت: ۱۹۶ مراجعه مربوط به اتباع خارجی نیز در این مجموعه به ثبت رسیده است و مجموع این آمار بیانگر گستره خدمات مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) در ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به بیماران استان کرمانشاه و غرب کشور است.