عمل جراحی مغز در اصفهان رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که جراحی مغز دست‌کم ۱۵۰ میلیون تومان برای بیمار هزینه دارد اما در ۲ سال گذشته بیمارستان شریعتی با هزینه ۲۰ میلیارد تومان به دستگاه جراحی اتاق عمل اعصاب و دستگاه نویگیشن جراحی مغز مجهز شده و چند مورد جراحی موفقیت آمیز در این بیمارستان انجام شده است.

محمد رجالی، در استان اصفهان بیش از ۶۹ درصد را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعلام کرد و افزود: سازمان تأمین اجتماعی در استان اصفهان دارای سه بیمارستان دکتر شریعتی، دکتر غرضی و فاطمه‌الزهرا و ۲۸ درمانگاه است و این استان باتوجه به جمعیت پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفری که دارد، از رتبه نخست بیمه‌شدگان در کشور برخوردار است.

وی با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ میلیون خدمت سرپایی داشتیم، افزود: همچنین در سال گذشته ۸۰ هزار بستری و ۵۰ هزار عمل جراحی انجام شده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان، میانگین ظرفیت بیمارستان‌های این مدیریت را در استان بالای ۹۰ درصد و متوسط اقامت هر بیمار در بیمارستان‌ها را ۲ و نیم روز برشمرد و گفت: در حال حاضر ۸۰۰ تخت در بیمارستان‌ها در دسترس بیماران است.

محمد رجالی، نیاز استان را حدود ۳۵ تا ۵۰ درمانگاه برای تکمیل ظرفیت بیماران سرپایی دانست و افزود: برای تحقق آن از سال ۱۴۰۱ ورود کردیم و مجوز ساخت درمانگاه در فولادشهر، پیربکران و هرند دریافت شده است و به دنبال اخذ مجوز برای درمانگاه بهارستان هستیم. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر اینکه تأمین اجتماعی بزرگترین خریدار، خرید خدمت در کشور است، گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان خرید خدمتی حوزه درمان ۳۰۰ هزار پرونده بستری و ۳۲ میلیون پرونده سرپایی، در مجموع ۵,۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

محمد رجالی با بیان اینکه ۲۵۰ هزار پرونده بیماری مزمن در استان داریم، افزود: ارائه خدمات در زایشگاه‌های بیمارستان‌های شریعتی و غرضی ۱۰۰ درصد رایگان است، باتوجه به اینکه پزشک متخصص زایمان به صورت ۲۴ ساعت در بخش ال. دی آر مستقر است، اما ظرفیت زایمان این بیمارستان‌ها خالی مانده است.

وی گفت: در اتاق‌های ال. دی. آر این دو بیمارستان چهار بخش NICU یا مراقبت ویژه نوزادان نیز احداث شده است. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان گفت: تاکنون ۴۰۰ کودک ناشنوا در استان شناسایی شدند که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی برای آنان کاشت حلزون رایگان انجام شده است.

رجالی از ساخت اتاق‌های زایمان مجهز(LDR)(تخت این اتاق‌ها قابل تبدیل به وضعیت‌های مناسب برای زایمان است) خبر داد و افزود: در طرح جوانی جمعیت یکی از مواردی که بر عهده سازمان تأمین اجتماعی بود، ساخت اتاق‌های زایمان مجهز(LDR) است که در اصفهان زایشگاه‌های بیمارستان شریعتی و غرضی تکمیل شده است. زایشگاه بیمارستان شریعتی هشت اتاق زایمان ال. دی. آر و بیمارستان غرضی پنج اتاق زایمان مجهز دارد که برای این امر ۳۵ میلیارد تومان هزینه شده، اما ۵۰ درصد مراجعه کننده دارد.