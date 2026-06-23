پیشرفت ۴۰ درصدی فاز تکمیلی بیمارستان شهدای گمنام یاسوج

شاهرخ بهگام در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فاز تکمیلی بیمارستان شهدای گمنام یاسوج هماکنون با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی در حال اجراست و برای تکمیل آن سه هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه در صورت تداوم روند اجرایی، این طرح در نیمه نخست سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری خواهد رسید، افزود: با افتتاح این فاز، تعداد اتاقهای عمل بیمارستان از سه اتاق به هفت اتاق افزایش مییابد که نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی و کاهش زمان انتظار بیماران خواهد داشت.
مدیر درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از توسعه خدمات سرپایی در این مرکز درمانی خبر داد و تصریح کرد: با تکمیل این پروژه، امکان ویزیت سرپایی مراجعان پرتعداد بیمارستان به شکل مطلوبتری فراهم میشود.
وی در ادامه به خدمات ارائهشده در این بیمارستان اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته بیش از هفت هزار و ۵۰۰ بیمار از خدمات رایگان این مرکز درمانی بهرهمند شدهاند.
بهگام افزود: خدمات ارائهشده شامل بخشهای اورژانس، قلب، کلیه، سونوگرافی، سیتیاسکن، سیسییو، جراحی زنان، ارتوپدی، جراحی عمومی و داخلی بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات رایگان درمانی بیان کرد: این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای خانوار، زمینه خرید تجهیزات نوین و توسعه زیرساختهای درمانی متناسب با سرانه جمعیتی استان را نیز فراهم کرده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان با اشاره به سوابق اجرایی این طرح اضافه کرد: فاز نخست پروژه شامل احداث اسکلت فلزی بیمارستان با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال بود که در آذرماه سال ۱۴۰۳ به پایان رسید.
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