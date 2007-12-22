اردوی 10 روزه تیم فوتبال پگاه از فردا در کیش آغاز می شود

به گزارش خبرنگارمهر، شاگردان نادردست نشان برای برگزاری اردوی آماده سازی 10 روزه خود در تعطیلات نیم فصل، عصر فردا راهی کیش شده تا در این شهر برنامه های بدنسازی و تاکتیکی خود را پیگیری کنند.

برپایه این گزارش، در این اردو تیم پگاه هیچ بازی تدارکاتی را انجام نخواهد داد و برنامه های این تیم به انجام تمرینات بدنی و تاکتیکی اختصاص دارد تا مشکلات موجود در این تیم برطرف شود.

البته تمرینات این تیم پس از آخرین دیدارشان در نیم فصل اول لیگ برتر برابر صباباتری، به مدت 4 روز تعطیل شد ولی از روز سه شنبه گذشته مجددا در زمین اختصاصی این تیم برای حضور در فصل دوم لیگ برتر آغاز شد.

همچنین قرار بود پیش از این سفر، تیم پگاه 2 بازیکن خارجی را به لیست بازیکنان بزرگسال و امید خود اضافه کند اما تاکنون هیچکدام از بازیکنانی که در تمرینات این تیم شرکت کرده، نظر کادرفنی را جلب نکرده اند.

به غیر از تیم پگاه، تیمهای مس کرمان، ذوب آهن، مس کرمان و ملوان بندر انزلی هم قرار است اردوی آماده سازی خود را در کیش برگزار کنند.