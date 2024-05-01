نرم خویی و مدارا از خصوصیات پیامبر (ص) بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین کبیریان مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران امروز در مراسم تجلیل از اساتید حوزه های علمیه خواهران استان تهران که در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری گفت: اولین وحی خداوند متعال اشاره به معلم بودن خداوند دارد که نشان می دهد معلم بودن ارزش بسیار والایی دارد.

وی افزود: وقتی خداوند پیامبر را مبعوث می کند شان او را شان معلمی نشان می دهد. این جایگاه افتخار و حساسیت دارد. اگر بخواهیم جایگاه اصلی آن را در نظر بگیریم باید ببنیم خداوند و پیامبر او چگونه به تعلیم و تربیت مردم می پرداخت. اگر قرار است که شما وارث پیامبر باشید کار حساس خواهد بود.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران ادامه داد: نرمخویی، مدارا، تواضع و غمخوار مردم بودن از خصوصیات پیامبر (ص) بود اگر قرار است که شما جانشین ایشان باشید اولین اقدام شما باید دلسوزی نسبت به کسانی باشد که در اختیار شما قرار داده شده که تربیت کنید. اگر قرار است که طلبه ای در تراز انقلاب و دین تربیت شوند باید مثل شهید مطهری نیاز شاگرد خود را پیدا کرده و برطرف کنید.

حجت الاسلام والمسلمین کبیریان بیان کرد: شهید مطهری زمانی تشخیص می دهند که باید کتاب فلسفی بنویسند و یک زمان احساس می کنند باید شبهات را پاسخ دهند کتاب عدل الهی را می نویسند، یک زمانی احساس می کنند که حقوق زن رعایت نمی شود کتاب حقوق زن را می نویسند، یک زمانی هم احساس می کنند که باید برای کودکان کتاب بنویسند آن استاد که به حق باید قلم به دست گرفته و کتاب داستان و راستان می نویسند و این نشان می دهد که ایشان برای خود شان و جایگاه قائل نیست بلکه به نیاز جامعه توجه دارند و با توجه به آن کار می کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ما هم بخواهیم مثل استاد مطهری موفق و پاسخگو باشیم باید به نیاز جامعه توجه کنیم و شانی جز خدمتگزاری برای خود قائل نباشیم. اگر قرار باشد طلبه تراز تربیت کنیم باید علم خود را به روزرسانی کنیم که شبهات هر زمان را با توجه به آن زمان پاسخ دهیم. در این مسیر باید به تحقیق و پژوهش پرداخته و با جامعه در ارتباط باشیم و پاسخ های قانع کننده بدهیم. باید معارف الهی را به خوبی آموزش ببینیم و آن را به جامعه انتقال دهیم.