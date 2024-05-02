اسماعیلی با همتای آذربایجانی خود دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری ششمین مجمع جهانی گفت‌وگوی بین فرهنگی در باکو با «عادل کریملی» همتای آذربایجانی خود دیدار و گفت‌وگو کرد.

محمدمهدی اسماعیلی در این دیدار گفت: اشتراکات زیاد فرهنگی، تاریخی و تمدنی با آذربایجان داریم و به همین خاطر یک ایرانی در آذربایجان و یک آذربایجانی در ایران احساس غربت نمی‌کند.

وی افزود: بنای ما در دولت آیت‌الله رئیسی بازطراحی رابطه فرهنگی با کشورهای همسایه است.مواضع جمهوری اسلامی ایران در درگیری‌های اخیر تاکید بر حقانیت برادران آذربایجانی بود.

اسماعیلی گفت: تمایل داریم تفاهم‌نامه جامع فرهنگی بین دو کشور مجدد امضا شود. مرزهای آبی و دریایی مشترک و طولانی با کشور آذربایجان داریم و پیشنهاد می‌کنم تبادلات فرهنگی در شهرهای مرزی ایجاد شود. همچنین آمادگی داریم بین نویسندگان و سینماگران دو کشور نشست مشترک سینمایی برگزار کنیم.

اسماعیلی گفت: رئیس‌جمهور ایران تاکید دارند هر کار فرهنگی در حوزه همسایگان در بخش‌هایی باشد که کاملاً همراهی و اتفاق نظر متقابل وجود داشته باشد.

وی افزود: در تلاش هستیم تا اولین جشنواره فیلم‌های سینمایی کشورهای حاشیه خزر را برگزار کنیم در همین زمینه از شما و سینماگران شما دعوت می‌کنیم تا در این جشنواره حضور داشته باشید.