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۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۲۸

خبر مهم برای طلافروشان؛ جزییات ثبت صورتحساب در ۲ سامانه

خبر مهم برای طلافروشان؛ جزییات ثبت صورتحساب در ۲ سامانه

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در ۲ سامانه مودیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانه ها کافی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی، در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، اختیار دارند از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکت‌های معتمد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت، صورتحساب‌های خود را ارسال کنند.

بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تاییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تاییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان، نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.

کد مطلب 6095074
سمیه رسولی

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