طرح نور مبنای شرعی عقلی دارد و مورد حمایت رهبر و مراجع و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین جمالی‌زاده در خطبه‌های این هفته نماز دشمن شکن جمعه شهرستان فسا با اشاره به طرح نور (حجاب و عفاف) فراجا گفت: هر چند در رابطه با این طرح شبهاتی در فضای مجازی و حقیقی مطرح می‌شود، اما بدانیم که حکم شرعی حجاب برای بانوان یعنی پوشش مواضع زینت، واجب مسلّم است و کشف آن حرام و منکری مسلّم است.

وی با تاکید بر اینکه هر حرام و منکری دو جنبه شخصی و خصوصی دارد، بیان کرد: از نظر شرعی اگر حرام و منکری جنبه اجتماعی و عمومی و تأثیر عمومی داشته باشد، ابتدا با تعلیم و آموزش و سپس با تبلیغ و فرهنگ‌سازی و بعد از آن با امر به معروف و نهی از منکر و در نهایت با ابزار حکومتی باید با آن روبرو شد.

خطیب جمعه فسا گفت: همگان به خوبی می‌دانند که کشف حجاب امروز در جامعه به یک جریان تبدیل شده که اگر جلوگیری نشود جامعه را به فساد می‌کشاند.

وی با ذکر این نکته که دفع مفاسد از جامعه از وظایف حکومت است، متذکر شد: باید در موضوع حجاب و عفاف همچون مقوله سلامت و بهداشت محیط که حکومت برای پاکیزگی خیابان‌ها و معابر از باب دفع مفسده ورود می‌کند به مساله حجاب و عفاف و دفع مفاسد نیز به صورت جدی ورود کند؛ البته در یک حادثه‌ای ممکن است یک نیرویی اشتباه کند اما نباید به اصل طرح و اقدام تسری بدهیم.

حجت الاسلام جمالی زاده در خاتمه تصریح کرد: وقتی کشف حجاب، تأثیر اجتماعی و عمومی نسبت به عفت و دینداری مردم بویژه جوانان دارد از باب تعزیر و از باب امور حِسبیه و مهمتر، از باب دفع مفاسد از جامعه از وظایف حکومت دینی است.