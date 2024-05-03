راه اندازی نخستین ایستگاه مدرن لرزه نگاری برخط کشور در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمد حسن نامی، در آئین کلنگ زنی مکان نصب نخستین ایستگاه مدرن لرزه‌نگاری جزیره قشم، اظهار کرد: بنا به دستور آیت الله رئیسی، ریاست محترم جمهوری، سازمان مدیریت بحران در مسیر هوشمندسازی دستگاه‌ها است.

وی ادامه داد: یکی از ابزارهای هوشمندسازی برای آمادگی در مقابل حوادث و بحران‌ها، ایجاد ایستگاه‌های مدرن لرزه نگاری در نقاط مختلف کشور است که امروز شاهد کلنگ زنی نخستین ایستگاه در این زمینه در جزیره قشم بودیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: در حال ۱۲۲۲ لایه مکان محور در نقاط مختلف کشور توسط سازمان نقشه برداری کشوری تهیه شده است که پایه اصلی نقشه‌ها به صورت دیجیتالی هستند و روی این لایه‌ها ۱۳۰ لایه هوشمند در ابعاد مختلف هواشناسی، پایش ماهواره‌ای سرزمین و… را پوشش می‌دهد.

نامی در پایان خاطرنشان کرد: با هوشمندسازی فرآیندها و زیرساخت‌های مدیریت بحران به دنبال این هستیم که کمترین تلفات انسانی و حادثه دیده را در اثر وقوع حوادث طبیعی و در زمان بحران‌ها داشته باشیم.

آئین کلنگ زنی محل نصب نخستین ایستگاه لرزه نگاری قشم که در محوطه بیمارستان جی جیان قشم با حضور عادل پیغامی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، بهزاد پورمحمد، معاون اجرایی مرکز لرزه نگاری کشور، مهرداد حسن زاده، مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان، حجت‌الاسلام غلامرضا حاجبی امام جمعه شهرستان قشم، محمد محمد حسینی فرماندار شهرستان قشم برگزار شد.