به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات به نشر(آستان قدس رضوی)با ۷۸۲ عنوان کتاب در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور پیدا می‌کند که از این تعداد ۳۴۵ عنوان بزرگسال و ۴۳۷ عنوان کودک هستند. همچنین ۳۱ کتاب صوتی نیز در نمایشگاه توسط این ناشر ارایه می شود.

۱۰۲ عنوان چاپ اول بوده که برای نخستین بار توسط انتشارات به نشر در نمایشگاه کتاب عرضه خواهند شد و حدود ۲۰۰ اثر تجدید چاپ شدند.

رمان هایی همچون «به امید دیدار»، «صادقانه»، «مردی که همه چیز می دانست» و «به دنبال ماه»، برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب پیش روی چشم مخاطبان قرار می گیرد در کنار این مجموعه هایی مانند «دعبل و زلفا»، «مرا با خودت ببر»، «اوسنه گوهرشاد»، «آبی ها» و «غریب قریب» نیز توسط این انتشارات عرضه می شوند.

کتاب هایی از جمله «لیلی منم»، «خانوم ماه»، «به وقت اردیبهشت»، «شعر مقاومت خراسان» در زمینه ادبیات پایداری و و کتاب «تروریست های صهیونیست» عرضه می شوند.

کتاب هایی از جمله «شبحی در پشت بام»، «مادرانه» و جان فیروزه جان» در موضوع عفاف و حجاب و خانواده توسط این انتشارات رونمایی می شود. همچنین کتاب هایی از جمله «بیدارم کن»، «راز آن بوی شگفت» «اعترافات غلامان»، «من ضامن»، «ستاره من»، «ماه غریب من»،«موقف»، «آبی ها»، «غریب قریب» همزمان با دهه کرامت و تقارن ولادت امام رضا (ع) با نمایشگاه کتاب توسط این انتشارات عرضه می شود.

در زمینه کودک و نوجوان نیز کتاب هایی از جمله«قصه های حنانه»، «قصه های احکام»؛ مجموعه داستان های «صمیم»، «حکایت های کمال» و مجموعه رمان های دینی نوجوان «پرواز اسب سفید»، «من و آقای همسایه»، «انتقال»، «بازیگر پنجم»، مجموعه «ماجرای دشت مرموز» در کنار ۴۰۰ عنوان دیگر عرضه می شود.