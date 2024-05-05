اعلام اسامی ناظران ویژه انضباطی در هفته بیست و ششم لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، اسامی ناظران ویژه انضباطی در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته انضباطی اعلام شد که به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

* گل گهرسیرجان- شمس آذر قزوین

ناظر ویژه انضباطی: مجید زید آبادی

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

* صنعت نفت آبادان - مس رفسنجان

ناظر ویژه انضباطی: احمد راوش

* پیکان تهران - آلومینیوم اراک

ناظر ویژه انضباطی: مرتضی مدیحی

* سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان

ناظر ویژه انضباطی: عباس عابدی

* نساجی مازندران - پرسپولیس

ناظر ویژه انضباطی: عبداله قطبی

* ملوان بندر انزلی - هوادار تهران

ناظر ویژه انضباطی: هادی تلاوتی

* فولاد خوزستان - تراکتور تبریز

‌ناظر ویژه انضباطی: رحیم حمزه فر

*استقلال - ذوب آهن اصفهان

ناظر ویژه انضباطی: علی شرکتی