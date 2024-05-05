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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۰۲

اعلام اسامی ناظران ویژه انضباطی در هفته بیست و ششم لیگ برتر

اعلام اسامی ناظران ویژه انضباطی در هفته بیست و ششم لیگ برتر

اسامی ناظران ویژه انضباطی در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته انضباطی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، اسامی ناظران ویژه انضباطی در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته انضباطی اعلام شد که به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
* گل گهرسیرجان- شمس آذر قزوین
ناظر ویژه انضباطی: مجید زید آبادی

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
* صنعت نفت آبادان - مس رفسنجان
ناظر ویژه انضباطی: احمد راوش

* پیکان تهران - آلومینیوم اراک
ناظر ویژه انضباطی: مرتضی مدیحی

* سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان
ناظر ویژه انضباطی: عباس عابدی

* نساجی مازندران - پرسپولیس
ناظر ویژه انضباطی: عبداله قطبی

* ملوان بندر انزلی - هوادار تهران
ناظر ویژه انضباطی: هادی تلاوتی

* فولاد خوزستان - تراکتور تبریز
ناظر ویژه انضباطی: رحیم حمزه فر

*استقلال - ذوب آهن اصفهان
ناظر ویژه انضباطی: علی شرکتی

کد مطلب 6096870

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