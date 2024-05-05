اعلام اسامی ناظران ویژه انضباطی در هفته بیست و ششم لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، اسامی ناظران ویژه انضباطی در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته انضباطی اعلام شد که به شرح زیر است:
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
* گل گهرسیرجان- شمس آذر قزوین
ناظر ویژه انضباطی: مجید زید آبادی
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
* صنعت نفت آبادان - مس رفسنجان
ناظر ویژه انضباطی: احمد راوش
* پیکان تهران - آلومینیوم اراک
ناظر ویژه انضباطی: مرتضی مدیحی
* سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان
ناظر ویژه انضباطی: عباس عابدی
* نساجی مازندران - پرسپولیس
ناظر ویژه انضباطی: عبداله قطبی
* ملوان بندر انزلی - هوادار تهران
ناظر ویژه انضباطی: هادی تلاوتی
* فولاد خوزستان - تراکتور تبریز
ناظر ویژه انضباطی: رحیم حمزه فر
*استقلال - ذوب آهن اصفهان
ناظر ویژه انضباطی: علی شرکتی
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