رشد ۵ درصدی مبادلات تجاری ایران و هند

به گزارش خبرگزاری مهر جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی و صنعت هند نشان می‌دهد کل مبادلات تجاری این کشور با ایران در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به ۳۷۷ میلیون دلار رسیده است.

مبادلات تجاری ایران و هند در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۴ با رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. ارزش تجارت دو کشور در دو ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۳۵۸ میلیون دلار اعلام شده بود.

صادرات هند به ایران در دو ماهه نخست ۲۰۲۴ با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۲۶۹ میلیون دلار رسیده است. هند در مدت مشابه سال قبل ۲۲۴ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

اما واردات هند از ایران در ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی افت ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به ۱۰۸ میلیون دلار رسیده است. هند در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل ۱۳۴ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

برنج، میوه و کنجاله دانه‌های روغنی مهم‌ترین کالاهای صادراتی هند به ایران در دو ماهه امسال بوده است. هند در این دوره ۱۳۴ میلیون دلار برنج، ۶۰ میلیون دلار کنجاله، ۱۸ میلیون دلار میوه و ۷ میلیون دلار چای به ایران صادر کرده است.

میوه، مواد خام تولید رنگ، و فرآورده‌های نفتی نیز مهم‌ترین کالاهای وارداتی هند از ایران در دو ماهه نخست ۲۰۲۴ بوده‌اند. هند ۵۸ میلیون دلار میوه، ۱۷ میلیون دلار مواد خام تولید رنگ و ۱۱ میلیون دلار فرآورده‌های نفتی از ایران در این مدت وارد کرده است.