نمایشگاه کتاب تهران پس از ۳۵ دوره به قوام رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری سیوپنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران صبح امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت با حضور یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سی و پنجمین نمایشگاه کتاب و علی رمضانی مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، قائم مقام و سخنگوی اینرویداد در نیم طبقه شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.
در ابتدای ایننشست احمدوند گفت: نمایشگاه با شعار بخوانیم و بسازیم از چهارشنبه ۱۹ تا شنبه ۲۹ در مصلی برگزار میشود، این نمایشگاه بزرگترین اجتماع فرهنگی مردم ایران حول محور دانش، آگاهی و کتاب شکل میگیرد.
وی افزود: نمایشگاه این دوره با اهتمام دستگاههای مختلفی برگزار میشود که شایسته است از آنها تشکر کنیم. همچنین امیدواریم حضور ناشران در دو بخش مجازی و حضوری این رویداد نقطه عطفی برای ارتقا دانش و پیشرفت حوزه کتاب و کتابخوانی در کشور باشد.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بعد از ۳۵ دوره به قوامی رسیده که جایگاه ویژه ای در تقویم خانواده ایرانی دارد. از خانوادهها برای حضور و بهره مندی از آثار ناشران و برنامههای متعدد فرهنگی دعوت به حضور میکنم امیدوارم میزبان شایسته ای برای مردم و ناشران باشیم. تلاش شده بخشهای مختلف ارتقا پیدا کند و ضعف و کاستیها را جبران کنیم. در بخشهای مختلف در زمینه میزبانی و افزایش سطح رضایتمندی در محیط نمایشگاه و آگاهی دادن به مردم فعالیتها از پیش از آغاز نمایشگاه شروع شده و نقشه کامل غرفهها تا فردا در دسترس رسانهها است که به اطلاع مردم برسانند به این ترتیب پیش از شروع نمایشگاه مردم و رسانهها از جانمایی مطلع میشوند.
احمدوند گفت: واگذاری غرفهها به ناشرانی که ساخت و ساز دارند نیز انجام شده و از امروز نیز ناشران طبق اطلاع رسانی با مراجعه به مصلی امام (ره) غرفهها را دریافت میکنند و اقلام مورد نیاز خود را در نمایشگاه قرار میدهند. کمیته فرهنگی برنامههای متعددی دارد که از جمله آنها میتوان به اجرای برنامههای ویژه برای غزه و فلسطین اشاره کرد که در این زمینه کار حجمی و نماد سازی برای مجاهدتهای مردم غزه صورت میپذیرد و هم برنامههای مختلفی با حضور اصحاب فرهنگ و قلم در زمینه فلسطین، تقدیر از ناشران و نویسندگان را در اینزمینه خواهیم داشت. بهمناسبت دهه کرامت نیز ویژهبرنامهای برای پاسداشت مقام دختران نیز تدارک دیده شده است.
وی افزود: نمایشگاه کتاب همزمان در دو بخش حضوری و مجازی است امسال هم در این دوره به همین شکل برگزار میشود. تعداد قابل توجهی از ناشران علاوه بر بخش حضوری در بخش مجازی نیز حضور دارند. تلاش میکنیم با همکاری شرکت پست پاسخدهی مناسبی به درخواست و سفارشات مردم داشته باشیم تا با شرایط مطلوبتری صورت گیرد. باید توجه کرد که حضور کتابفروشان در بخش مجازی به صورت تکمیلی با رفع نواقص سال گذشته ادامه دارد پیشبینی میکنیم حجم استقبال مردمی بیشتر از سال گذشته باشد.
رئیس سیوپنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در ادامه گفت: در بخش بینالملل حدود ۶۰ ناشر خارجی در نمایشگاه امسال حضور دارند که ۵۰ هزار عنوان کتاب خارجی توسط آنان عرضه میشود. این عناوین سال گذشته ۴۵ هزار عنوان بود بنابراین به لحاظ حجم بار دریافتی، پیشبینی میکنیم افزایش داشته باشیم و چیزی بالغ بر ۷۰ تن حجم دریافتی اینبخش باشد که در نمایشگاه عرضه میشود. در ایندوره از نمایشگاه کتاب میزبان رویدادی با عنوان نشر ایران از ۲۴ تا ۲۶ در بخش خارجی هستیم که براساس نیاز معرفی بیشتر نشر ایران به ناشران خارجی و کارگزاران منطقهای طرح ریزی شده ۲۰ مهمان از کشورهای منطقه و کارگزاران ادبی در این بخش حضور دارند، امیدواریم این اتفاق شروع ارتباط ناشران ما با ناشران جهانی باشد.
گزارش بخشهای دیگر ایننشست در پیوندهای زیر قابل دسترسی و مطالعه هستند:
سخنان علی رمضانی در نشست: «افزایش اعتبار بن دانشجویی در نمایشگاه کتاب / حضور دو هزار و ۶۱۹ ناشر در نمایشگاه»
بخش پرسش و پاسخ با خبرنگاران: «اجارهبهای غرفههای نمایشگاه یک پنجم هزینهها هم نیست»
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