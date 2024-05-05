به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان، عباس شرفی با بیان اینکه حجم بار جابه‌جا شده در سال ۱۴۰۲ و در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزون بر هفت درصد افزایش داشته است، افزود: متناسب با این افزایش شاهد افزایش ۶ درصدی صدور بارنامه طی این مدت هستیم.

وی بیان کرد: عمده کالاهای جا به جا شده در این بازه زمانی شامل انواع بنزین، نفت گاز، محمولات معدنی، سیمان، شمش آهن، کیسه مواد، قطعات یدکی و کالاهای اساسی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: ۳۰ میلیون تن انواع کالا سال گذشته توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای استان در محورهای مختلف جا به جا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان اظهار کرد: ۲۳۱ شرکت حمل و نقل کالا در استان هرمزگان مشغول به فعالیت هستند که تقاضا داریم رانندگان قبل از اقدام به بارگیری و حین سفر قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را با دقت رعایت کنند تا مشکلی متوجه آنان نشود.