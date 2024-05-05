برخورد قاطع با تورهای گردشگری غیرمجاز در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فرخی گفت: افراد و یا گروه‌هایی که به صورت غیر مجاز، مجری تورهای کلوپ سافاری هستند از طریق واحد حقوقی پیگیری حقوقی و به پلیس فتا معرفی می‌شوند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: پیگیری قضائی و شکایات از افراد اجرا کننده تورهای غیر مجاز، معرفی افراد اجرا کننده تورهای غیر مجاز به پلیس فتا به منظور مسدود کردن صفحات مجازی و شماره تماس‌های تبلیغاتی آنها، از اقدامات این اداره کل در راستای جلوگیری از تورهایی که بدون مجوز قانونی اجرایی می‌شوند، است.

وی افزود: تا کنون ۳ نشست تحت عنوان کارگروه امنیت گردشگران برگزار شده که در این کارگروه دستگاه‌های قضائی، انتظامی، نظارتی و ادارات و نهادهای مرتبط عضو هستند.

فرخی عنوان کرد: تورهای غیرمجاز گردشگری در استان دفتر فیزیکی ندارند و فعالیت‌های آن‌ها به صورت آنلاین و در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود و لازم است پلیس فتا با آن‌ها برخورد کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با بیان اینکه متولیان تورهای غیرمجاز شناخت کافی از گردشگری ندارند، یادآور شد: این نوع تورها هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای برای گردشگر قرار نمی‌دهند و در صورتی که در طول سفر مخاطره‌ای برای مسافران پیش بیاید و یا صدمه‌ای ببینند، کسی مسؤولیت آن را به عهده نمی‌گیرد.

فرخی تاکید کرد: با همکاری نهادهای مربوطه به ویژه اداره نظارت بر اماکن عمومی، پلیس‌راه و فعالان بخش خصوصی شاهد امنیت و رضایتمندی گردشگران و مسافران در منطقه باشیم.