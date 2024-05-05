به گزارش خبرنگار مهر، کاظم معتمدی فر ظهر یکشنبه در نشست مناظره و پرسش و پاسخ که در سالن همایش‌های نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تشکل‌های موازی و برنامه‌ریزی‌های همپوشان مشکلات متعددی مانند حاشیه شهر، بافت فرسوده را به‌وجود آورده و حل آن را مشکل کرده است.

کاندیدای دوره دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه مشهد و کلات گفت: طرح جامع زیارت به عنوان یک طرح ملی باید مطرح شود؛ چرا که می‌تواند، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد را در مشهد و کلات به حرکت درآورد و مشکلات مردم را حل کند.

وی بیان کرد: جاده کلات باید موضوع اصلی و هدف قرار گیرد و با حل مشکل جاده کلات می‌توان زمینه را برای پیاده سازی برنامه‌های دیگری در این منطقه انجام داد.

معتمدی‌فر همچنین درباره راه حل مشکلات شهری بیان کرد: مطالعات تطبیقی در خور شأن موضوع را باید مورد بررسی قرار دهیم و نهادهای مختلف شهری مانند آستان قدس و شهرداری با همکاری هم طرح را پیش ببرند.

کاندیدای دوره دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه مشهد و کلات درباره مشکل آب شهر مشهد نیز گفت: جنگ آینده جنگ آب است، انتقال آب از دریای عمان انجام شده است اما کافی نیست و باید اصلاح الگوی مصرف را پیش ببریم.

وی با اشاره به اینکه بهره‌وری غیر اصولی آب مشکلات را در آینده بیشتر می‌کند، افزود: ۹۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است و در بخش خانگی، مصرف زیادی نداریم و با برنامه‌ریزی در مصرف بهینه آب می‌توانیم مشکل را حل کنیم.

معتمدی فر بیان کرد: کوتاهی دستگاه‌های اجرایی باعث اوضاع نابسامان معتادان متجاهر در سطح شهر شده است و با همکاری و قانون گذاری درست این مشکل نیز حل می‌شود.

کاندیدای دوره دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: ورزش استان ما در بخش مدیریتی مشکل دارد. ما مدیرانی را می‌گذاریم که یا بدنه ورزش آن‌ها را قبول ندارند یا سابقه آنچنانی ندارند و با حل این مساله ورزش استان دوباره جان می‌گیرد و با توجه به امکانات استان و حضور آستان قدس می‌توان ورزش استان را رشد داد.

وی با بیان اینکه مهاجرت غیر قانونی به هیچ وجه مورد قبول نیست، افزود: باید افرادی را پذیرش کنیم که برای کشور مفید باشند و سرمایه و اشتغال را برای ما بیاورند.

معتمدی فر درباره خودروسازی با اشاره به اینکه طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را در صورت رأی آوردن در مجلس کلید خواهم زد، افزود: با واردات کوتاه مدت می‌توان بازار خودرو را کنترل کرد. ما ۴۵ سال مردم را از خودرو خوب محروم کردیم هر دو خودروسازی بزرگ ما زیان ده هستند و خودروسازان قدرت نامشروع دارند که باید اصلاح شود.

کاندیدای دوره دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه مشهد و کلات تاکید کرد: سیاست‌های کلان نظام در حوزه خانواده مربوط به سال ۱۳۹۳ است و ۱۰ سال مسکوت مانده است و در مرحله اول باید آن را پیگیری کنیم.