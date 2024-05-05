ثبت ملی روستای «نوسنگی» در درفک رودبار

ولی جهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بازدید و بررسی‌های به عمل آمده از روستای فصلی کوی افسانه‌ای درفک، تعداد زیادی از کلبه‌های قدیمی با یک تا یک و نیم متر و ساخته شده از سنگ و گل و چوب باقی مشاهده شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و و صنایع دستی استان گیلان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری جنوب گیلان و منطقه درفک بیان کرد: با توجه به معماری بومی کلبه‌ها، اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان در نظر دارد این روستای فصلی را به عنوان یک روستای نوسنگی، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رساند.

جهانی تصریح کرد: در این راستا پرونده ثبتی این مجموعه در دست اقدام است تا در صورت امکان در مدت دو ماه با نقشه‌برداری، پلات برداری و تهیه گزارش مستند، این روستا در فهرست آثار ملی کشور به ثبت شده و به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری کشور معرفی شود.

به گفته وی روستای فصلی درفک در طی سنوات گذشته، موقعیت خود را حفظ کرده است، یکی از جاذبه‌های این روستا دو استخر قدیمی است که دامداران منطقه شهرستان رودبار از آب آنها در بهار و تابستان استفاده می‌کنند و همچنین یخچال درفک که در زمستان پر از برف و در تابستان دارای یخ است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، رستم مالشوران را از جذابیت‌های روستای درفک رودبار برشمرد و بیان کرد: هر ساله اواخر دوره شهریور ماه و اوایل پاییز معمولاً به رسم یاد بود یا به رسم قدیمی دامداران منطقه درفک، در استخر قدیمی که پر آب است، به شستشوی دام‌های خود می‌پردازند که این رسم ریشه در فرهنگ و تاریخ ۳۵۰۰ ساله گیلانیان دارد.