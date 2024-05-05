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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۲۶

فوتسال بنفیکا به مقام سومی لیگ قهرمانان اروپا رسید

فوتسال بنفیکا به مقام سومی لیگ قهرمانان اروپا رسید

تیم فوتسال بنفیکا با برتری برابر اسپورتنیگ عنوان سومی لیگ قهرمانان اروپا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار رده بندی مسابقات فوتسال لیگ قهرمانان اروپا امروز یک شنبه تیم‌های فوتسال بنفیکا و اسپورتینگ لیسبون در شهر ایروان به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۶ بر ۳ به سود بنفیکا به پایان رسید.

به این ترتیب تیم بنفیکا موفق شد عنوان سومی لیگ قهرمانان اروپا را از آن خود کند.

در دیدار نهایی هم از ساعت ۱۹:۳۰ تیم‌های فوتسال بارسلونا و پالما از اسپانیا رو در روی هم قرار خواهند گرفت. پالما که مسلم اولادقباد را در اختیار دارد و در دوره پیش این بازی‌ها هم عنوان قهرمانی را از آن خود کرده بود امیدوار است با برتری برابر حریف قدرتمند خود، برای دومین سال پیاپی قهرمان شود و از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

کد مطلب 6097554

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