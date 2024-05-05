فوتسال بنفیکا به مقام سومی لیگ قهرمانان اروپا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار رده بندی مسابقات فوتسال لیگ قهرمانان اروپا امروز یک شنبه تیم‌های فوتسال بنفیکا و اسپورتینگ لیسبون در شهر ایروان به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۶ بر ۳ به سود بنفیکا به پایان رسید.

به این ترتیب تیم بنفیکا موفق شد عنوان سومی لیگ قهرمانان اروپا را از آن خود کند.

در دیدار نهایی هم از ساعت ۱۹:۳۰ تیم‌های فوتسال بارسلونا و پالما از اسپانیا رو در روی هم قرار خواهند گرفت. پالما که مسلم اولادقباد را در اختیار دارد و در دوره پیش این بازی‌ها هم عنوان قهرمانی را از آن خود کرده بود امیدوار است با برتری برابر حریف قدرتمند خود، برای دومین سال پیاپی قهرمان شود و از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.