هدر رفت ۲۵ میلیون دلاری بنزین در سال

ناصر عاشوری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری نمایشگاه نفت تصریح کرد: ما طی مدت ۴ روز برگزاری نمایشگاه ضمن مذاکره با شرکتهای داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها تعدادی از تفاهمنامه هایی را که سالهای گذشته به امضا رسانده بودیم؛ به قرارداد تبدیل میشوند و چه بسا تفاهم نامههای جدیدی با بانکها و بیمه به امضا برسانیم.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه ۳ پنل با موضوعات برنامه ریزی برای تولید با کیفیت، تأثیر کاهش منابع مالی در تکمیل پروژه و تهدید کاهش نیروی انسانی و نیروی متخصص برنامه ریزی کردیم.
به گفته دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور در گذشته تنها متخصصان این حوزه مهاجرت میکردند و اکنون نیروی فنی در حال مهاجرت هستند که این مسأله تهدیدی برای ما است.
وی ادامه داد: حداقل پیشنهاد دستمزد خارج از مرزهای ما ۶۰۰ میلیون تومان است در حالی که در کشور ۵۰ میلیون تومان است.
عاشوری با اشاره به اینکه ناترازی یکی از مسائل است که در همه عرصهها وجود دارد، اضافه کرد: برای ناترازی گازوئیل و بنزین دو نوع تفکر وجود دارد؛ یکی ظرفیت افزایش تولید و دیگری دوگانه سوز کردن خودروها و مصرف بهینه با همین میزان تولید ادامه دهیم.
وی ادامه داد: من با افزایش ظرفیت تولید مخالفتی ندارم اما با پالایشگاههای فعلی افزایش ظرفیت امکان پذیر نیست. چرا که اگر تحریمها وجود نداشت و سرمایهگذاری کافی صورت میگرفت ساخت پالایشگاه مادر دست کم به ۶ سال زمان نیاز دارد.
عاشوری اضافه کرد: در ۱۵ سال اخیر مصوبات ساخت پالایشگاههایی وجود دارد که هیچکدام به ثمر نرسیدند.
دبیر کل انجمن پالایش نفت کشور تاکید کرد: با اطمینان خاطر میگویم ناترازی بنزین به علت مصرف بیرویه است. زیرا در مصرف رشدی داریم که نقشی در اقتصاد ما ندارد.
چی با اشاره به اینکه هدر رفت انرژی بسیار بالاست خاطر نشان کرد: متأسفانه خودروهایی استفاده میشود که تولید آنها مربوط به قبل از انقلاب است و آنطور که کارشناسان میگویند میزان هدر رفت بنزین در سال ۲۵ میلیون دلار است.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اضافه کرد: اگر دولت تدبیری در نظر نگیرد بدون شک تا دو سال آینده در همه حوزههای انرژی ناترازی خواهیم داشت اعم از آب، گاز و بنزین با مشکل روبرو خواهیم شد.
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دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش تصریح کرد: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بیرویه است؛ ناوگان حملو نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابانهای کشور تردد میکنند و خودروسازی ما نیز بر اصول بهینه طراحی نمیشود و مصارف بالا، کار را بهجایی رسانده که بهجای اینکه قرار بود صادرات بنزین داشته باشیم، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
عاشوری متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور را ۱۱۵ میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکتها و پالایشگاههای فعلی نمیتوان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژههایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاهها در حال اجرا است.
وی افزود: دولت باید بهدنبال احداث پتروپالایشگاهها و پالایشگاههای بزرگ است که این روند، زمانبر است، بهجای آن بهتر است روی پالایشگاههای کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهرهبرداری است و اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور بهدنبال دارد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اضافه کرد: اگر دولت پالایشگاههای کوچک را حمایت کند، میتوان پالایشگاههای ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکهای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و بهدلیل پراکندگی، هم سرمایهپذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار مؤثر خواهد بود.
عاشور با اشاره به بدهی ۲۰۰ همتی دولت به پالایشگاهها، خاطر نشان کرد: یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاهها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاهها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.
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