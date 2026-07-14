علی قدیریان فیلمساز و فرزند چهره هنر انقلاب درگذشت؛ اعلام مراسم یادبود

به گزارش خبرنگار مهر، علی قدیریان مستندساز و فرزند عبدالحمید قدیریان هنرمند نقاش و طراح صحنه سینما، پس از سال‌ها تحمل رنج بیماری، شنبه ۲۰ تیر به دیدار حق شتافت.

پیکر زنده‌یاد علی قدیریان، روز یکشنبه ۲۱ تیر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

علی قدیریان نویسنده و کارگردان آثار مستندی همچون «آسمان حسین»، «کیست مرا یاری کند؟» و «آرزوی همه» بود، چند سالی می‌شد که با یک بیماری ناگهانی دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

علی قدیریان در تعدادی از فیلم‌ها و سریال‌ها به عنوان بازیگر حضور داشت که از جمله آنها می‌توان به سریال «نفوذ» و فیلم سینمایی «آفتاب نیمه شب» اشاره کرد. وی همچنین، مجموعه مستند ۱۰ قسمتی «همپای نور» و مجموعه مستند ۱۰ قسمتی «آسمان حسین علیه السلام» را تهیه و کارگردانی کرد. وی در سریال مستند «راه رستگاری» به عنوان طراح صحنه و لباس حضور داشت و طراح صحنه و لباس بیش از ۱۰ فیلم کوتاه داستانی را عهده‌دار بود. وی در فیلم سینمایی «ملک سلیمان» کار ساخت ماکت شهر اورشلیم را به عهده داشت. علی قدیریان همچنین در سریال «فرستاده»، «مریم مقدس» و «دوباره زندگی» به عنوان طراح صحنه حضور داشت.

تابلوی «شفای علی»/ اثر عبدالحمید قدیریان

عبدالحمید قدیریان سال گذشته، نمایشگاهی با عنوان «نقل نورآمد» برگزار کرد و در آن، اثری را روی دیوار برد که تصویری از پسرش علی در بستر بیماری و حضرت زهرا سلام الله علیها بود که در واقع از آن حضرت شفای پسرش را خواستار شده بود. عنوان این اثر نیز «شفای علی» بود.

مراسم یادبود زنده یاد علی قدیریان، قرار است ۲۴ تیر در مسجد جامع امیرالمومنین علیه‌السلام واقع در بلوار مرزداران، خیابان پورجعفری، کوچه بلال برگزار شود.

خبرگزاری مهر ضایعه درگذشت این هنرمند را به عبدالحمید قدیریان و خانواده آن مرحوم و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.