به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با قدردانی از برگزارکنندگان همایش روز ملی خلیج فارس در بوشهر اظهار داشت: این همایش افق نوینی در عرصه رسانهای جهان ایجاد کرد که امید میرود سال آینده با برنامهریزی بسیار دقیقتر و کار کارشناسی ویژه این همایش پربارتری برگزار شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر از تشکیل شورای سیاستگذاری و اجرایی روز ملی خلیج فارس در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: برای برگزاری همایش روز ملی خلیج فارس در این شورا سیاستگذاری لازم انجام میشود.
عضو مجمع خبرگان رهبری با بیان اینکه بوشهر در عرصه تاریخ ایران با مبارزات مردم علیه استعمارگران و متجاوزان دارای جایگاه ویژهای در عرصه مقاومت است، گفت: استان بوشهر با تاریخ ۵۰۰ ساله مقاومت در برابر استعمارگران از جمله مقابله با ۴ بار حمله انگلیس، نماد مقاومت در حوزه خلیج فارس است.
امام جمعه بوشهر از برگزاری همایش ۲ قرن مقاومت در بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: کنگره و همایش بوشهر ۲ قرن مقاومت در مقابل استعمار در دهه نخست اسفند ماه امسال باشکوهتر از گذشته برگزار میشود که لازم است برای تحقق این مهم شورای تخصصی با مشارکت مسئولان و کارشناسان تشکیل شود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر، برگزاری کنگره حماسه زنان لرده استان بوشهر علیه استعمار پیر انگلیس را از دیگر برنامههای امسال نام برد و گفت: این کنگره بین ۸ تا ۱۱ آبان سالروز حماسه زنان لرده در مقابله با قشون انگلیسی و شکست ارتش استعمار پیر، برگزار میشود.
وی تهیه فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی در زمینه حماسه زنان لرده را مورد تأکید قرار داد و افزود: امسال در سالروز شهادت رئیسعلی دلواری ۱۲ شهریور ماه بهعنوان روز ملی مبارزه با استعمار برنامهای ویژه تدوین شود تا سطح ملی و بینالملل در بر بگیرد.
آیت الله صفاییبوشهری با اشاره به اجرای برنامه راهپیمایی بزرگ خانوادگی در بوشهر در حمایت از خانواده و فرهنگ عفاف و حجاب گفت: این برنامه عصر فردا در بوشهر در راستای تکریم خانواده و حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب برگزار میشود
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