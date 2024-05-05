به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: به دنبال اطلاع کارآگاهان بخش مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی شهرستان کنگان از فعالیت فردی با هویت معلوم در ارتکاب سریالی جرم کلاهبرداری با شیوه و روش فروش زمین‌های دولتی با دادن وعده پیگیری و صدور سند ثبتی در بازه شش ماهه به افراد لذا پس از جمع آوری ادله و مدارک مورد نیاز با همکاری مرجع قضائی و صدور مجوزهای لازم مخفیگاه متهم مورد نظر شناسایی و در یک عملیات هدفمند دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر افزود: متهم دستگیر شده در تحقیقات انجام شده به ارتکاب چهار فقره کلاهبرداری با این شیوه با ارزش ۶۰ میلیارد ریال اقرار و پس از تکمیل مراحل تحقیق با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

وی بیان کرد: برای پیشگیری از وقوع این جرایم صحیح و منطقی آن است هر گونه معامله و خرید و فروش املاک باید با انجام تشریفات و فرآیند قانونی از جمله استعلام از دستگاه‌ها و مرجع صدور سند و از طریق دفاتر ثبت اسناد و رعایت ضوابط قانونی صورت گیرد.

وی یادآور شد: شهروندان هر گونه اطلاعات پیرامون فعالیت جاعلان و کلاهبرداران را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیس برای بررسی و پیگیری قانونی اطلاع رسانی کنند.

وی گفت: پلیس آگاهی استان با افتخار و حسب شرح وظیفه قانونی مأموریت مقابله با جرایم جعل و کلاهبرداری در فضای حقیقی در سطح استان را با جدیت تمام دنبال خواهد کرد.