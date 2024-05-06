به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای خواستار انتقال ساکنان شرق رفح به سمت مناطق امن شد. انتشار این بیانیه در فضای رسانه‌ای سبب افزایش گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال آغاز حمله اسرائیل به جنوب غزه شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از انتشار این خبر در فضای رسمی، اقدام به پخش اطلاعیه‌ای فیزیکی نمود که در آن از ساکنان رفح خواسته شده بود این منطقه را ترک نمایند.

تنها ساعاتی پس از انتشار این بیانیه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به وسیله بمباران شدید هوایی جنوب باریکه غزه را هدف قرار دادند.

پیش از انتشار این خبر در جریان حملات شب گذشته ارتش اسرائیل به رفح، ۲۲ فلسطینی به‌ویژه ۸ کودک به شهادت رسیدند. در واکنش به این حمله نیروهای حماس با حمله راکتی به مواضع ارتش اسرائیل حمله کرده و چند سرباز اسرائیلی را به هلاکت رساندند.

به گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، کابینه جنگ نتانیاهو پس از کارشکنی در جریان مذاکرات دوحه- قاهره، با اکثریت آرا حمله نظامی به رفح را تصویب کرد. پیش‌بینی می‌شود رژیم صهیونیستی در روزهای آینده حمله نظامی به منطقه رفح را آغاز کند.

اسرائیل در حالی آماده حمله گسترش به جنوب غزه می‌شود که براساس آمار منتشر شده از سوی «آنروا» قریب به ۱.۵ میلیون فلسطینی در این منطقه حضور دارند. در جریان حملات ارتش رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ طوفان الاقصی تا به امروز ۳۴ هزار و ۷۳۵ نفر شهید و بیش از ۷۸ هزار نفر زخمی شدند.