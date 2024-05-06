  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۲۲

رسانه‌های رژیم صهیونیستی:

هیأت مذاکره‌کننده تل‌آویو در حال بررسی پاسخ حماس است

هیأت مذاکره‌کننده تل‌آویو در حال بررسی پاسخ حماس است

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که هیأت مذاکره‌کننده رژیم صهیونیستی پاسخ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به طرح پیشنهادی آتش‌بس را دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هیأت مذاکره‌کننده رژیم صهیونیستی پاسخ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به طرح پیشنهادی آتش‌بس را از میانجیگران دریافت کرده است.

این رسانه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هیأت مذاکره‌کننده رژیم صهیونیستی در حال بررسی پاسخ حماس برای واکنش رسمی به آن است.

گفتنی است کمی پیش‌تر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اعلام کرد که با طرح پیشنهادیِ آتش‌بسی که از سوی میانجیگران مصری و قطری ارائه‌شده موافقت کرده است.

جنبش حماس اعلام کرد که «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، موافقت این جنبش با طرح پیشنهادی آتش‌بس در نوار غزه را به «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر قطر و «عباس کامل» وزیر اطلاعات مصر اعلام کرده است.

کد مطلب 6098722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها