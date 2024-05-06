به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هیأت مذاکره‌کننده رژیم صهیونیستی پاسخ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به طرح پیشنهادی آتش‌بس را از میانجیگران دریافت کرده است.

این رسانه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هیأت مذاکره‌کننده رژیم صهیونیستی در حال بررسی پاسخ حماس برای واکنش رسمی به آن است.

گفتنی است کمی پیش‌تر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اعلام کرد که با طرح پیشنهادیِ آتش‌بسی که از سوی میانجیگران مصری و قطری ارائه‌شده موافقت کرده است.

جنبش حماس اعلام کرد که «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، موافقت این جنبش با طرح پیشنهادی آتش‌بس در نوار غزه را به «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر قطر و «عباس کامل» وزیر اطلاعات مصر اعلام کرده است.