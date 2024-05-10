چگونگی تمثل شیطان در عالم مادی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی ترویجی «چگونگی تمثل شیطان در عالم مادی بنابر تقریر علامه طباطبایی (ره)» برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام اسماعیل سلطانی بیرامی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و ناقدان این جلسه حجت الاسلام محمد جعفری حجت الاسلام ابوذر تشکری صالح هستند. مدیر کرسی حجت الاسلام احمد زارعی است.

زمان برگزاری شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ رأس ساعت ۱۰ در محل قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، طبقه پنجم، سالن اندیشه است.

علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی و از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند.