عملیاتی شدن اجرای آسفالت جاده نازیل به چاه احمد پس از ۱۳ سال وقفه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهنوازان صبح امروز جمعه، در حاشیه بازدید از روند پروژه راه مواصلاتی نازیل به چاه احمد، که با حضور مسؤولان محلی انجام شد، در گفتوگو با خبرنگار مهر، افزود: آسفالت این جادهای که بیش از ۱۳ سال متوقف شده بود، نویدی تازه به مردم منطقه است.
وی اظهار کرد: در راستای تحقق این اقدام ارزشمند دولت، تاکنون هشت کیلومتر این محور آسفالت شده و هشت کیلومتر دیگر آن طی یک ماه آینده آماده آسفالت خواهد بود.
وی با قدردانی از تلاشهای دولتمردان برای توسعه منطقه بیان کرد: نگاه ویژه دولت به مردم روستایی در اولویت بوده و بر همین اساس از مسؤولان شهرستان انتظار داریم در راستای تحقق اهداف دولت مردمی تلاش کنند.
شهنوازان گفت: یکی از مؤلفههای مهم ایمنی در تردد و عبور و مرور، وضعیت مطلوب در سطح جادهها و ارائه سرویس قابل قبول در این زمینه بوده، بنابراین با تدابیری که در این زمینه در نظر گرفته شده، امید میرود شاهد ارتقای شاخصهای رضایتمندی مردم باشیم.
وی اظهار کرد: در راستای ارتقا سطح کیفیت جادهها استارت بهسازی و احداث جادهها در شهرستان تفتان کلید خورده و امیدواریم بتوانیم با مدیران جهادی و نگاه ویژه دولت مردمی این مهم را به سرانجام برسانیم.
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