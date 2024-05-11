به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا امروز (۲۲ اردیبهشت) در نشست خبری با تاکید بر اینکه قرارگاه خاتم رقیب شرکت‌های داخلی نیست بلکه با شرکت‌های خارجی رقابت می‌کند، گفت: یکی از مهمترین پروژه‌های قرارگاه ساخت راه‌آهن زاهدان - چابهار است که تا خاش به بهره‌برداری رسیده و اگر مانعی وجود نداشته باشد تا انتهای امسال این پروژه به پایان برسد و با ترانزیت می‌توان امنیت منطقه را هم برقرار کرد.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در ادامه تاکید کرد: این پروژه در بحث ترانزیت، حمل بار و مسافر تأثیر حائز اهمیتی دارد و با تکمیل این خط ریلی امکان حمل بار تا ۷و نیم میلیون تن و جابه جایی تا ۱۰۰ هزار مسافر فراهم می‌شود؛ البته این پروژه هم‌اکنون در سه شیفت کاری در حال پیشروی و زمینه ترانزیت ریلی با کشورهای چین و هند فراهم خواهد شد.

وی افزود: هم‌اکنون این قرارگاه با پنج هزار پیمانکار بخش خصوصی همکاری دارد که از این تعداد ۲۵۰۰ پیمانکار در حوزه نفت و گاز از جمله پالایشگاه ستاره خلیج فارس، میدان پارس است.

این مقام مسؤول با اشاره بر مشارکت پنج میلیارد دلاری قرارگاه خاتم‌الانبیاء در پروژه‌های خارج از کشور، عنوان کرد: در بحث حضور در پروژه‌های خارجی یارگیری برای ما بسیار مهم است، البته این کشورها دیر باور کردند که هدف ما از حضور در پروژه‌های خارجی کمک به این کشورها است، اینکه می‌خواهیم دست آنها را بگیریم و دست و بازوی آنها باشیم.

وی در ادامه یادآور شد: سه هفته گذشته پروژه‌ای را در کشور سریلانکا افتتاح کردیم و رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که بهترین کمک را در این مدت، جمهوری اسلامی ایران داشته و ما به توانمندی جوانان کشورمان در این پروژه‌ها افتخار می‌کنیم.

عابد با تشریح پروژه‌های گازی ادامه داد: میدان پارس جنوبی یکی از میدان‌های گازی بزرگ منطقه بوده است و به دلایل آنکه تحریم نبودیم اقدامات گسترده‌ای را در فازهای پارس جنوبی ۱۵ و۱۶ انجام دادیم و تکمیل این پروژه‌ها پایه‌ای شد؛ با تکمیل این پروژه ۱۷۰ میلیون متر مکعب گاز به شبکه کشور تزریق می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش از ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس سوخت و بنزین مورد مصرف به کشور وارد می‌شد، افزود: ستاره خلیج فارس بزرگترین پالایشگاه منطقه است و هیچ کشوری فکر نمی‌کرد این پروژه در ایران به اجرا برسد و در همین مرحله از پالایشگاه ۴۵ درصد مصرف سوخت کشور از همین پالایشگاه تأمین می‌شود و ستاره خلیج فارس روند واردات بنزین به کشور را قطع کرد و با هدف جلوگیری از واردات بنزین پالایشگاه مهر هم در حال حاضر در دست اجرا بوده و با کمک دولت به مدار بهره‌مندی می‌رسد.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاﯨ با بیان اینکه در این میان دلالان به دنبال این بودند که روند واردات بنزین از بین نرود، تاکید کرد: هدف قرارگاه جلوگیری از واردات بنزین بوده و برای تحقق این هدف پالایشگاه مهر هم ساخته و فاز اول این پالایشگاه امسال افتتاح می‌شود.

فرمانده خاتم الانبیا با بیان همکاری گسترده این قرارگاه با کشورهای دیگر افزود: همچنین در کشورهای مختلف از جمله عراق، لبنان، سوریه و ونزوئلا حضور داریم و با مشارکت و همکاری پیمانکاران بخش خصوصی پروژه‌های خارجی را به اجرا می‌رسانیم و درآمد حاصل از این پروژه‌ها در قالب تهاتر به کشور وارد می‌شود و برای هیچ کشوری مجانی کار نمی‌کنیم.

سردار عابد با بیان اینکه قرارگاه خاتم‌الانبیاء با اشاره به اینکه نخستین الویت کشور پس‌از دوره جنگ دفاع مقدس «آب» بود، گفت: در آن دوره نخستین نیاز و اولویت آب بود و در اولین حرکت ساخت سد کرخه در دستور کار قرار گرفت و توانستیم بزرگترین سد منطقه را بسازیم در حالی که شرکت‌های خارجی، ایران را ترک کرده بودند بدون اینکه حتی نقشه‌ها را در اختیار ما بگذارند و کوچک‌ترین راهنمایی به ما بدهند اما نیازی به شرکت‌های خارجی پیدا نکردیم و توانستیم این سد بزرگ را در منطقه فتح‌المبین احداث کنیم.