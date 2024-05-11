سقوط بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در کانزاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، یک فروند بالگرد آپاچی متعلق به ارتش آمریکا در جریان یک تمرین نظامی سقوط کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، حادثه در در پایگاه نظامی «فورت رایلی» (Fort Riley) در کانزاس رخ داد و بر اثر آن ۲ نظامی ارتش این کشور زخمی شدند.

به گزارش نیوزویک، این حادثه را می توان جدیدترین رخ‌داد از مجموعه حوادث هوایی در آمریکا قلمداد کرد.

سرهنگ دوم «جفرسون گریمز» افسر روابط عمومی در بیانیه ای به نیوزویک خبر داد که نظامیان بستری شده در بیمارستان اعضای لشکر اول پیاده نظام ارتش آمریکا بودند. آنها در حال پرواز با بالگرد AH-۶۴ آپاچی در جریان آموزش توپخانه تیپ یکم هوانوردی رزمی بودند که این حادثه رخ داد.

تا کنون پنتاگون در این خصوص بیانیه ای صادر نکرده ا ست.