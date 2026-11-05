به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، جواد سهیلی اظهار کرد: حادثه تصادف زنجیره‌ای عصر پنجشنبه و در پی وزش طوفان شدید شن و کاهش دید افقی در محور یزد به میبد رخ داد که طی آن ۱۹ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، هفت دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی و درمانی برای مصدومان انجام گرفت.

سهیلی با اشاره به انتقال مصدومان به مراکز درمانی استان بیان کرد: ۱۱ نفر از مصدومان به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد، پنج نفر به بیمارستان ضیایی اردکان و سه نفر نیز به بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر منتقل شدند.

رئیس اورژانس استان یزد با بیان اینکه وضعیت عمومی مصدومان مساعد گزارش شده است، گفت: بیشتر افراد آسیب‌دیده دچار جراحت‌های سطحی شده‌اند.