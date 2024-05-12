دستکاری پلاک خودرو جرم است/ مجازات راننده خاطی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی در خصوص ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی گفت: طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هرگونه دستکاری در ارقام پلاک وسیله نقلیه جرم تلقی می‌شود. وقتی کلمه جرم به کارگیری می‌شود پس به تبع آن مجازاتی نیز برای آن در قانون تعیین شده است.

وی افزود: به این موضوع ساده و گذرا نگاه نکنید و بگویید حالا دوست و همکار من آمد تعریف کرد که می‌خواستم وارد محدوده طرح ترافیک بشوم پلاکم را پوشاندم تا پول و جریمه طرح را ندهم ولی امان از روزی که پلیس وسیله نقلیه را متوقف کند و راننده را به مراجع قضائی معرفی کند.

سرهنگ شریفی گفت: در مقاطعی که خودروها می‌خواهند وارد محدوده طرح ترافیک بشوند این اتفاق می‌افتد و این موضوع شایع است و البته در حال حاضر بخاطر سخت گیری‌هایی که توسط پلیس انجام می‌شود کمتر شایع است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: در مورد موتورسیکلت‌ها این قضیه یک مقدار متفاوت است به این دلیل که موتورسیکلت برای استفاده در کارهای مجرمانه از قبیل موبایل قاپی و کیف قاپی نیز بسیار استفاده می‌شود.

وی گفت: چرا فردی که خانواده او منتظر است با پوشش و مخدوشی پلاک خود را در معرض اتهام قرار می‌دهد؟ و موتورسواری که همه مدارک او کامل است و حتی کلاه ایمنی هم بر سر می‌گذارد برای چه پلاک موتورسیکلت را مخدوش می‌کند و یا پوشش انجام می‌دهند که در جواب برخی می‌گویند به خاطر جریمه نشدن این کار را انجام می‌دهند.

سرهنگ شریفی گفت: ولی این کار به آبروریزی و سوال و جواب و زحمت و دردسرهای بعدی آن نمی‌ارزد.