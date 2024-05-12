به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف تحقق سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و کانون مدیریت بحران، نشست مشترکی مابین مدیران حوزه مدیریت بحران و شهرداران کشور برگزار شد.
در این نشست که با حضور محمدحسن نامی رئیس محترم سازمان مدیریت بحران و مهدی جمالی نژاد معاونت عمرانی و امور شهری و روستایی وزارت کشور برگزار شد، قربانی مدیر کل دفتر فنی وزارت کشور گفت: در موضوع نهضت ملی مسکن که در حال حاضر در حال ساخت و احداث هستند باید پیوستهای کاهش خطر در حوزه مدیریت بحران برای این پروژهها لحاظ شود و دستگاههای اجرایی و مربوطه در این خصوص به وظایف خود در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهرها عمل کنند.
در ادامه این نشست رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: در سالهای اخیر بیشک شهرداران بیشترین خدمت را به کشور و مردم ارائه دادهاند، چرا که ۷۶ درصد از جمعیت ما در ایران شهرنشین شدهاند، در شهرها و مرکز استانها است ۳۶/۲ جمعیت ایران در استان تهران است. استان تهران به تنهایی از جمعیت چندین استان بالاتر است.
نامی در خصوص چالشهای شهرداریها بیان کرد: دفع و دورریز نخالههای ساختمانی یکی از مشکلات اساسی اکثر شهرداریهای شهرها در ایران است که باید در شورای تأمین استانها اقدامات تنبیهی برای متخلفان این مساله در نظر گرفته شود چرا که این اقدام طغیان اجتماعی علیه حقوق مردم و عامل برخی از بحرانهای شهری است.
وی افزود: متأسفانه در سالهای اخیر و در خصوص پسماندها نیز نتوانستیم تفکیکی را از مبدا را انجام دهیم که این مساله سبب تأثیرگذاری بر آبهای زیرزمینی و سطحی شده است.
نامی با اشاره به افزایش خط دما گفت: خط دما هوا در دنیا به سرعت در حال افزایش بوده که متأسفانه خط دمای تهران در حال حاضر بالای ارتفاع ۱۸۰۰ است که این مساله نشان دهنده سهم ما در تولید گازهای گلخانهای در دنیاست.
رئیس سازمان مدیریت بحران در پایان افزود: جدای از رودخانههای مرزی، ما در ایران ۶۱۰ ۱۴۴ کیلومتر رودخانه در کشور داریم که حدود ۶۸۲۰ کیلومتر از این رودخانهها از مناطق مسکونی عبور میکند که متأسفانه مسائل اصلاح مسیر رودخانه و رادیان بندی زیر پلِ این رودخانهها به صورت اصولی انجام نمیشود و معاونین و شهرداران باید دقت کنند که این وظیفه را با همراهی و هماهنگی وزارت نیرو عملیاتی کنند.
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