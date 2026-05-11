خرید ۹۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهان‌نژادیان عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به ادامه روند خرید محصول راهبردی گندم در استان بیان کرد: تاکنون ۹۵۰ هزار تن گندم به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خوزستان خریداری شده است.

وی افزود: روزانه اطلاعات کشاورزان برای پرداخت مطالبات به بانک عامل ارسال می‌شود.

جهان‌نژادیان ادامه داد: تمامی تلاش‌های استاندار و دیگر مسئولان استانی برای پیگیری و پرداخت مطالبات گندمکاران استان به کار گرفته شده است.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود مطالبات گندمکاران خوزستان تا پایان هفته جاری پرداخت شود.