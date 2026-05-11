  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

خرید ۹۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خوزستان

خرید ۹۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خوزستان

اهواز - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: تاکنون ۹۵۰ هزار تن گندم به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان از کشاورزان استان خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهان‌نژادیان عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به ادامه روند خرید محصول راهبردی گندم در استان بیان کرد: تاکنون ۹۵۰ هزار تن گندم به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خوزستان خریداری شده است.

وی افزود: روزانه اطلاعات کشاورزان برای پرداخت مطالبات به بانک عامل ارسال می‌شود.

جهان‌نژادیان ادامه داد: تمامی تلاش‌های استاندار و دیگر مسئولان استانی برای پیگیری و پرداخت مطالبات گندمکاران استان به کار گرفته شده است.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود مطالبات گندمکاران خوزستان تا پایان هفته جاری پرداخت شود.

کد مطلب 6827046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها