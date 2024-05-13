به گزارش خبرنگار مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، عصر امروز در نشست خبری، اظهار کرد: در ابتدای جلسه از دست اندرکاران و برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب قدردانی و تشکر میکنم؛ نمایشگاه کتاب رخداد بسیار بزرگی است و رهبر انقلاب آن را امروز بهار کتاب نامیدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در مورد افتتاح مجازی سفارت یا کنسولگری ایران در فلسطین، گفت: مسئله فلسطین اکنون بعنوان یکی از مهمترین و حساسترین مسئله منطقهای و بین المللی است که روزهای سرنوشت ساز و دردناکی را تجربه میکند.
کنعانی گفت: بیش از ۷ ماه جنایت رژیم صهیونیستی در غزه میگذرد؛ ایران در راستای سیاست اصولی خود در حمایت از مساله فلسطین اقدامات متنوعی را در ساحتهای مختلف انجام داده که طبیعتاً ابعاد زیادی از آن برای جامعه جهانی روشن است.
وی افزود: دستگاه دیپلماسی در راستای مصوبه مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی در حوزه سیاسی و کنسولی و حقوق بین الملل برگزار شده است. نظرات مختلف اخذ شده است. نظرات مشورتی سفارت فلسطین در تهران و گروههای مقاومت در تهران اخذ شد.
کنعانی گفت: صفحه خانگی مجازی (سفارتخانه مجازی) مدتی است گشایش پیدا کرده تا بتوانیم نواقص فنی و سازوکارهای اجرایی آن را درک کنیم تا پس از آن گام بعدی اجرای آن را برداریم.
وی با اشاره به دستیابی به فاز جدید روابط با کشورهای همسایه گفت: توسعه مناسبات دوجانبه با کشورهای همسایه و عربی منطقه و ایجاد فضای مثبت و سازنده در گفتوگوهای دو یا چند جانبه با کشورهای همسایه در حوزه خلیج فارس، زمینهساز برداشتن گامهای تکمیلی در راستای ارتقای همکاریهاست.
کنعانی تصریح کرد: همکاریهای چندجانبه با کشورهای همسایه، ابعاد مختلف تجاری و اقتصادی دارد و دارای رویکرد امنیتساز برای کشورهای منطقه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد: اکنون در مرحله گفتوگو برای کلیدزدن ایجاد سازوکارهای مناسب برای همکاریهای دستهجمعی هستیم.
وی با اشاره به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در مورد میدان آرش، تصریح کرد: مکرراً در این باره مواضع اصولی خود را اعلام کردهایم؛ تاکنون مرزهای دریایی ایران و کویت تعیین نشده است و لذا نمیتوانیم نسبت به سهم کشورها سر مالکیت کشورها بر میدان آرش سخن بگوییم.
کنعانی گفت: ۹ دور مذاکرات فنی و کارشناسی برای تعیین حدود فی مابین تشکیل شده و پیگیریها برای نشست بعدی، در حال ادامه است. بارها اعلام کردیم از نظر ایران تنها مسیر به نتیجهرسیدن این موضوع، گفتوگوهای صریح و فنی میان تیمهای حقوقی و کارشناسی دو کشور بدون توسل به سازوکارها وجنجالهای رسانهای است.
وی افزود: ایران ضمن تاکید بر حُسن نیت خود در ارتباط با کشورهای همسایه، هر اقدام یکجانبه بدون در نظر داشتن منافع کشور ما در ارتباط با میدان آرش را مردود اعلام میدارد.
کنعانی همچنین با اشاره به سفر «نیچروان بارزانی» به ایران و لزوم اجرای توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق، گفت: سفر بارزانی به ایران، از جمله سیاستهای اصولی دولت سیزدهم در مورد توسعه مناسبات همهجانبه و سازنده با کشورهای همسایه است. عراق به واسطه گستردگی روابط و همچنین مرزهای مشترک، از روابط خوبی با ایران برخوردار است.
وی افزود: از گذشته نیز پیوندهای عمیقی میان دو کشور ایران و عراق برقرار بوده است؛ در سفر بارزانی به ایران رایزنیهای مختلفی در راستای همکاریها مطرح شد که سازنده بود. آقای نیچروان تاکید کرد اجازه نخواهد داد خاک عراق و اقلیم کردستان، منبع ناامنی برای ایران و مرزهای دو کشور باشد.
کنعانی با اشاره به توافق طولانیمدت هند با ایران، گفت: روند اجرایی خوبی میان دو کشور در حال طیشدن است؛ بندر چابهار مرکز مهم ترانزیتی و تجاری است که ظرفیتهای آن در خدمت منافع کشورهایی است که علاقهمند به استفاده از ظرفیتهای بنادر ایران هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: دو کشور ایران و هند مایل هستند با نادیدهگرفتن تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه کشورهای مستقل، همکاریهای خود از جمله اقتصادی را بنیانگذاری کنند؛ توافقنامه ایران و هند طبیعتاً با درک کشور هند از ماهیت تحریمهای غیرقانونی آمریکا انجام شده و محدود به کشور هند نیست.
وی گفت: گستره تعاملهای اقتصادی ایران با کشورهای مختلف نشان میدهد که تحریمهای یکجانبه به رغم محدودیتها، در مسیر همکاریهای سازنده، بازدارندگی ایجاد نکرده است و کشورها میتوانند با حفظ استقلال سیاسی خود، همکاریهای تجاری خود با ایران را دنبال کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: هند یکی از کشورهایی است که بدون توجه به تحریمهای آمریکا، در حال تلاش و پیگیری برای اجرای توافقنامه با ایران است.
کنعانی با اشاره به سفر اخیر «رافائل گروسی» به ایران، گفت: سفر آقای گروسی به ایران برای شرکت در کنفرانس بینالمللی علوم و فنون هستهای انجام شد؛ ما سفر آقای گروسی را مثبت ارزیابی میکنیم. ایران همواره تلاش کرده حسب رفتار حرفهای آژانس از جمله عدم سیاسیکاری و رعایت اصل بیطرفی، تعامل سازنده با آژانس داشته باشد.
وی افزود: امور جاری از طریق مذاکرههای فنی در جهت نیل به فهم مشترک همچنان در دستور کار ایران و آژانس قرار دارد؛ این سفر فرصت خوبی برای گفتوگوها بود و طرفین توافق کردند به رایزنیها ادامه بدهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اظهارات اخیر «کمال خرازی» درباره احتمال تغییر دکترین هستهای کشورمان در آینده گفت: ایران بارها موضع اصولی خود مبنی بر تولید، نگهداری و انباشت سلاحهای کشتار جمعی بر اساس دکترین هستهای خود که مبتنی بر فتوای رهبر انقلاب است را تکرار و تاکید کرده است.
کنعانی تصریح کرد: ایران، معاهدههای بینالمللی ممنوعیت سلاحهای کشتار جمعی را امضا کرده است؛ ما معتقدیم که وجود سلاحهای هستهای، تهدیدی برای صلح و امنیت منطقهای و جهانی است؛ در منطقه غرب آسیا تنها رژیم صهیونیستی است که به معاهده عدم انتشار سلاحهای کشتار جمعی نپیوسته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: بنابراین موضع رسمی ایران در مورد سلاحهای کشتار جمعی از طریق مقامات عالیه کشور به طور مکرر مطرح شده و تغییری در دکترین هستهای ایران ایجاد نشده است.
کنعانی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به موضوع آتشبس در غزه گفت: اگر دولت آمریکا به آنچه کشورهای اروپایی اعلام کردند، در عمل پایبند باشد، آتشبس در دسترس خواهد بود؛ رژیم اسراییل پس از ۷ماه جنگ و تجاوز در غزه، به هیچکدام از اهداف اعلام شده خود دست پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه مقامات آمریکا به رغم شعارها، از ابزارهای خود برای فشار به رژیم اسراییل به صورت عملی استفاده نکردند گفت: اگر آمریکا از استمرار ارسال تسلیحات به رژیم اسراییل خودداری کند، آتشبس در دسترس خواهد بود؛ ما شاهد دوگانگی در شعار و عمل دولت آمریکا هستیم.
کنعانی با اشاره به افتتاح سد روی «هریرود» توسط طالبان گفت: مبنای دریافت حقآبه ایران از افغانستان، معاهده قانونی استوار است؛ انتظار ما از دولت سرپرستی افغانستان این است که بر وعده خود درباره مبحث حقآبه در عمل پایبند باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به درخواست آمریکا از ایران برای توقف غنیسازی گفت: اگر به درخواست آمریکا باشد، آنها نمیخواهند هیچ غنیسازی در ایران وجود داشته باشد و حتی میخواستند همه پیچ و مهرههای [صنعت هستهای] را باز کنند.
وی با اشاره به اراده لیبی برای شکایت از رژیم صهیونیستی و همچنین تصمیم ایران برای ورود به عنوان کشور ثالث گفت: ما از اقدام دولت آفریقای جنوبی در اقامه دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری حمایت سیاسی کردیم و دیگر کشورها را ترغیب کردیم که از اقدام شرافتمندانه آفریقای جنوبی حمایت کنند.
کنعانی تصریح کرد: خوشبختانه ما شاهد افزایش کشورهای جدید در اعلام حمایت سیاسی از اقدام دولت آفریقای جنوبی هستیم و کشورهای جدید گفتند که ما به این دعوا خواهیم پیوست.
وی افزود: ایران از منظر سیاسی از اینگونه شکایتها حمایت میکند اما در ارتباط با ورود ایران نظر به نوع اصول شناخته شده، در مبحث عدم شناسایی رژیم صهیونیستی، ما طبیعتاً در اقامه دعوای رسمی ملاحظه و رویکرد حقوقی خاص خود را داریم.
کنعانی با اشاره به اخبار غیر رسمی درباره مهاجرت مردم افغانستان به ایران گفت: سازوکار سفر اتباع کشور افغانستان از منظر وزارت امور خارجه، تابع قوانین کنسولی ایران است؛ شهروندان افغانستان نیازمند مراجعه به مراکز ذیربط و سفارت ایران در کابل جهت اخذ روادید و سفر به ایران هستند؛ در این رویکرد ایران تغییری نشده است.
وی ادامه داد: اگر منظور تردد غیر مجاز است، طبیعتاً از اسمش پیداست که چنین ترددهایی غیر مجاز است و مراجع ذیربط با ترددهای غیر مجاز برخورد خواهند کرد؛ به دلیل شرایط خاص ناشی از بیثباتی در کشور همسایه ما یعنی افغانستان، و حضور بیش از ۲۰ ساله اشغالگران آمریکایی و از بینرفتن زیرساختهای این کشور و عدم شکلگیری شرایط مناسب جهت توسعه، ما شاهد افزایش روند مهاجرت مردم افغانستان به ایران هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به حضور سرکرده گروهک تروریستی منافقین در کشورهای اروپایی و درخواست وی برای افزایش تحریمها علیه ایران گفت: آنهایی که شنونده حرفهای یک جریان تروریستی منفور هستند و به توصیههای این جریان مطرود نزد ملت ایران عمل میکنند، طبیعتاً باید در عقل سیاسی آنها تردید عمیق کرد.
کنعانی گفت: همچنین آن دسته از کشورهایی که سالهای طولانی تحریمهایی را علیه ایران اعمال کردند، قاعدتاً باید از نتایج اعمال غیر قانونی خود ارزیابی خودشان داشته باشند که نتیجه این تحریمهای ظالمانه چه بوده است؛ منافقین نسبت به آنچه علیه ملت ایران انجام دادند، پاسخ خود را از ملت ایران دریافت کردند و مجبورند برای بقای منحوس خود به دنبال مزدوری باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به مذاکرههای رفع تحریم گفت: گفتوگوهای دیپلماتیک ما با طرف آمریکایی از طریق واسطهها در چارچوب مذاکرات رفع تحریمها صورت میگیرد. همانطور که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده ملتزم به رویکرد سیاسی و مذاکره به منظور تحقق منافع ملت ایران در جهت رفع تحریمهای ظالمانه در چارچوب خطوط قرمز است و مادامی که این رویکرد، منافع ملت را تامین کند، در این چارچوب عمل خواهیم کرد.
کنعانی همچنین درباره جلسه سازمان ملل برای عضویت فلسطین در این سازمان گفت: ما اساساً قایل به ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطین و عضویت آن در سازمان ملل هستیم؛ دیدگاه اصولی ایران در تشکیل دولت فلسطین در تمامی جغرافیای فلسطین روشن است.
«ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پایان نشست خبری خود که در محل نمایشگاه بینالمللی کتاب برگزار شده بود، از غرفه انتشارات وزارت امور خارجه در این نمایشگاه بازدید به عمل آورد.
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